Начо близок к переходу в «Аль-Иттихад». «Реал» может ускорить поиск замены
«Реал» может подписать Лени Йоро на замену Начо Фернандесу.
По информации L’Equipe, 34-летний испанский защитник очень близок к переходу в «Аль-Иттихад», хотя ранее сообщалось об интересе к нему другой саудовской команды – «Аль-Насра».
В связи с этим мадридский клуб может ускорить поиск замены. Одним из кандидатов является Лени Йоро – мадридцы заинтересованы в трансфере 18-летнего игрока «Лилля».
В минувшем сезоне Ла Лиги Начо провел 29 матчей. Его статистику можно найти здесь.