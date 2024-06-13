Начо близок к переходу в «Аль-Иттихад». «Реал» может ускорить поиск замены

«Реал» может подписать Лени Йоро на замену Начо Фернандесу.

По информации L’Equipe, 34-летний испанский защитник очень близок к переходу в « », хотя ранее сообщалось об интересе к нему другой саудовской команды – «Аль-Насра».

В связи с этим мадридский клуб может ускорить поиск замены. Одним из кандидатов является – мадридцы заинтересованы в трансфере 18-летнего игрока « ».

В минувшем сезоне Ла Лиги Начо провел 29 матчей. Его статистику можно найти здесь.