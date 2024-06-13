Начо близок к переходу в «Аль-Иттихад». «Реал» может ускорить поиск замены

Теги Лилль Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Начо Фернандес Лени Йоро Футбол

«Реал» может подписать Лени Йоро на замену Начо Фернандесу.

По информации L’Equipe, 34-летний испанский защитник очень близок к переходу в «Аль-Иттихад», хотя ранее сообщалось об интересе к нему другой саудовской команды – «Аль-Насра».

В связи с этим мадридский клуб может ускорить поиск замены. Одним из кандидатов является Лени Йоро – мадридцы заинтересованы в трансфере 18-летнего игрока «Лилля».

В минувшем сезоне Ла Лиги Начо провел 29 матчей. Его статистику можно найти здесь.

49 комментариев
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Саудовцы всё-таки наверное завалят баблом, а мог бы остаться как Модрич и уйти самым титулованым футболистом в истории Реала.
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Ответ Папа Футбола
Саудовцы всё-таки наверное завалят баблом, а мог бы остаться как Модрич и уйти самым титулованым футболистом в истории Реала.
Карвахаль его все равно обойдет, потому что моложе на 2 года
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Ответ Irakli Kan
А зачем он арабам?
Странный вопрос
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+4
Ответ Jasurbek Tursunboyev
Они тоже ушли после 30 ти
Не ушли, а выкинули. Не путай понятия
+4
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Ответ За Валенсию с 1999
Комментарий скрыт
Он сам хочет уйти
+4
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+3
Начо, останься!!
+2
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Ответ Jasurbek Tursunboyev
Тебе даже ответить не надо было,но напоминаю: Если кой кто хочет уйти Реал ни когда не держит,тем более после 30 лет. Вместе него молодые возьмёт. Конечно спасибо Начо всех этих не забиваемий времена и терпения,он настоящий мадридист
А Гути чё? А Рауль?
+2
0
+2
Послал Авейру..
+1
0
+1
Ответ Irakli Kan
А зачем он арабам?
Зачем Ляпорт арабам, вот это вопрос
+1
0
+1
Ответ Kex
А сейчас Барселона их ручной клуб, который соревнуется до последних туров с Жироной 😁😁😁
Не зря же про парсу говорят - третий каталонский. Жирона и Эспаньол уровнем намного выше
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Ответ Irakli Kan
А зачем он арабам?
топ защитник, легенда величайшего клуба в истории клубного футбола, действительно, зачем он им нужен..
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Ответ Папа Футбола
Саудовцы всё-таки наверное завалят баблом, а мог бы остаться как Модрич и уйти самым титулованым футболистом в истории Реала.
Когда -то и о деньгах надо думать. Титулами семью не прокормишь, очень много титулованных, но разорившихся спортсменов это подтвердят.
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Ответ Папа Футбола
Саудовцы всё-таки наверное завалят баблом, а мог бы остаться как Модрич и уйти самым титулованым футболистом в истории Реала.
ну может модрича и устраивает лавку полировать,может начо надоело быть игроком ротации)
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Ответ Юрий Кечко
А Реалу кто то титулы уже гарантировал в ближайшие годы ?))
А с чего бы им не быть, тем более аж целых 2 года ?
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Ответ За Валенсию с 1999
Раньше реал был нашим ручным клубом. Я их и за соперника не считал. Депор был круче
А сейчас Барселона их ручной клуб, который соревнуется до последних туров с Жироной 😁😁😁
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Ответ За Валенсию с 1999
Не зря же про парсу говорят - третий каталонский. Жирона и Эспаньол уровнем намного выше
Опа, про третий каталонский впервые слышу, улыбнуло
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Ответ За Валенсию с 1999
Опять негры сто пудов
И что?
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Ответ За Валенсию с 1999
Не ушли, а выкинули. Не путай понятия
Как хочешь так думай, но не путай понятия других адекватные люди
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Ответ Jasurbek Tursunboyev
Комментарий удален модератором
А по русски умеешь писать? Или в кишлаке не учат великому языку?
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Ответ За Валенсию с 1999
Турсунбаев, с такой фамилией как живёшь? Это же позор
Комментарий удален модератором
Ответ Jasurbek Tursunboyev
Тебе даже ответить не надо было,но напоминаю: Если кой кто хочет уйти Реал ни когда не держит,тем более после 30 лет. Вместе него молодые возьмёт. Конечно спасибо Начо всех этих не забиваемий времена и терпения,он настоящий мадридист
Турсунбаев, с такой фамилией как живёшь? Это же позор
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Филиал сборной Франции по футболу в Мадриде. А из испанцев в основе один Карвахаль. А из воспитанников останутся он да Фран Гарсия. Вообще, к кастилье есть вопросы
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Хуммельса бы на сезон-другой
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Лучший вариант, Начо подпишет последний большой контракт на хайпе от победы в ЛЧ, а в Реал возьмут молодого таланта. При всей любви к нему уд больно часто он удалился в этом сезоне.
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Лени Йоро — это прям по стопам Варана.
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Может я не очень хорошо знаю по русскому языку но отлично знаю разница между адекватными и обезьяны
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Как и русские до 19 века, и что?
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он просто думал, к кому рвануть, к Роналду или к Бензема, видимо, Бензема был убедительнее
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Вполне вероятно, что этим летом в клуб прибудет не один француз, а два
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Поработал на зачетку можно и чтоб теперь она на него поработала 😁
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