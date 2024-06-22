Йоро хочет перейти в «Реал» и сообщил об этом другим клубам. «Лилль» может продать защитника за 40 млн евро (As)

Лени Йоро хочет играть в «Реале».

Ранее сообщалось, что интерес к 18-летнему защитнику проявляют « », « », «ПСЖ» и « ».

По информации As, футболист «Лилля» хочет перейти именно в мадридскую команду и уже сообщил об этом остальным клубам, претендующим на трансфер. Лени надеется, что «сливочные» ускорят работу по его подписанию.

« » уже смирился, что не сможет удержать игрока, чей контакт истекает в следующем году, и ждет официальных предложений. Йоро могут продать за 40 миллионов евро, хотя изначально фигурировала сумма в 100 млн.

Отмечается, что « » пытался вести переговоры с окружением защитника, президент парижского клуба Нассер Аль-Хелайфи провел встречу с владельцем «Лилля». Однако убедить игрока не удалось.

В прошедшем сезоне Лиги 1 Йоро провел 32 матча и забил 2 гола. Его статистика – здесь.

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