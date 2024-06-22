Йоро хочет перейти в «Реал» и сообщил об этом другим клубам. «Лилль» может продать защитника за 40 млн евро (As)
Лени Йоро хочет играть в «Реале».
Ранее сообщалось, что интерес к 18-летнему защитнику проявляют «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «ПСЖ» и «Реал».
По информации As, футболист «Лилля» хочет перейти именно в мадридскую команду и уже сообщил об этом остальным клубам, претендующим на трансфер. Лени надеется, что «сливочные» ускорят работу по его подписанию.
«Лилль» уже смирился, что не сможет удержать игрока, чей контакт истекает в следующем году, и ждет официальных предложений. Йоро могут продать за 40 миллионов евро, хотя изначально фигурировала сумма в 100 млн.
Отмечается, что «ПСЖ» пытался вести переговоры с окружением защитника, президент парижского клуба Нассер Аль-Хелайфи провел встречу с владельцем «Лилля». Однако убедить игрока не удалось.
В прошедшем сезоне Лиги 1 Йоро провел 32 матча и забил 2 гола. Его статистика – здесь.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
С уходом Начо кто-то должен заполнить пробел. Возможно, ключевым фактором для перехода станет то, что в команде есть французы Менди, Чуамени, Камавинга и теперь уже Мбаппе
Скоро ПСЖ обгонят 😁
А сам по себе контракт на такой большой срок больше риск, чем польза - футболист не заиграет и будет потом Челси думать что с ним делать и кому он нужен. Нормальное футбольное руководство было бы в шоке от всех этих Кайсед, Петровичей, Дисасей, Кайсед и Лавией. Но зато «руки не выкрутят»
Ну и Зидана забывать тоже не стоит - он по-прежнему сильно влияет на желание игроков перейти в Мадрид (хоть и не имеет офциальной позиции в клубе).