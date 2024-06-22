Йоро хочет перейти в «Реал» и сообщил об этом другим клубам. «Лилль» может продать защитника за 40 млн евро (As)

Теги Лилль ПСЖ Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Нассер Аль-Хелайфи Лени Йоро Футбол

Лени Йоро хочет играть в «Реале».

Ранее сообщалось, что интерес к 18-летнему защитнику проявляют «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «ПСЖ» и «Реал».

По информации As, футболист «Лилля» хочет перейти именно в мадридскую команду и уже сообщил об этом остальным клубам, претендующим на трансфер. Лени надеется, что «сливочные» ускорят работу по его подписанию. 

«Лилль» уже смирился, что не сможет удержать игрока, чей контакт истекает в следующем году, и ждет официальных предложений. Йоро могут продать за 40 миллионов евро, хотя изначально фигурировала сумма в 100 млн. 

Отмечается, что «ПСЖ» пытался вести переговоры с окружением защитника, президент парижского клуба Нассер Аль-Хелайфи провел встречу с владельцем «Лилля». Однако убедить игрока не удалось. 

В прошедшем сезоне Лиги 1 Йоро провел 32 матча и забил 2 гола. Его статистика – здесь

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27 комментариев
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Ответ Tun
40 за 18летнего пацана с годом контакта - царский подарок, сомневаюсь, что Перес на такое пойдёт, им проще год подождать
Вполне нормальна цена, когда-то также 19 летнего Камавингу с годом контракта взяли за 30
+38
0
+38
Ответ Tun
40 за 18летнего пацана с годом контакта - царский подарок, сомневаюсь, что Перес на такое пойдёт, им проще год подождать
Все зависит от Начо. Если он не продлит контракт, то без проблем Перес заплатит какие-то 30+15.
+24
-1
+23
Ответ Egidio Arevalo
Парень является ключевым игроком этого "Лилля" и показал очень качественную игру в обороне, несмотря на юный возраст. С уходом Начо кто-то должен заполнить пробел. Возможно, ключевым фактором для перехода станет то, что в команде есть французы Менди, Чуамени, Камавинга и теперь уже Мбаппе
Ключевой фактор, это Реал Мадрид. А французы в составе это так, чисто бонус уже
+20
-1
+19
40 за 18летнего пацана с годом контакта - царский подарок, сомневаюсь, что Перес на такое пойдёт, им проще год подождать
+18
-3
+15
Ответ Holdic
Комментарий скрыт
Зачем ему этот середняк,когда можно поиграть в лучшем клубе мира?)
+13
-3
+10
Чтобы стать новым Йерро?
+8
-2
+6
Ответ войд
Зачем ему этот середняк,когда можно поиграть в лучшем клубе мира?)
ты за мем не шаришь, братан) Забей
+7
-1
+6
Парень является ключевым игроком этого "Лилля" и показал очень качественную игру в обороне, несмотря на юный возраст.
С уходом Начо кто-то должен заполнить пробел. Возможно, ключевым фактором для перехода станет то, что в команде есть французы Менди, Чуамени, Камавинга и теперь уже Мбаппе
+5
-1
+4
Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Чтобы стать новым Йерро?
Это было идеально, думаю даже Йоро о таком и не мечтает.
+3
-1
+2
Неплохая банда французов собирается
Скоро ПСЖ обгонят 😁
+3
-1
+2
Ответ madrilenos
Ключевой фактор, это Реал Мадрид. А французы в составе это так, чисто бонус уже
Согласен👍
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+1
Ответ Menedreal
Все зависит от Начо. Если он не продлит контракт, то без проблем Перес заплатит какие-то 30+15.
Так это не 40
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Ответ Tun
Так это не 40
Обычно готовы переплатить за результат, а результат заклыдвают в бонусы. И если Лиль уверена в уровне игрока, то им это выгоднее.
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Ответ Menedreal
Обычно готовы переплатить за результат, а результат заклыдвают в бонусы. И если Лиль уверена в уровне игрока, то им это выгоднее.
Это не 40, а 30. Бонусы - это уже потом
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Ответ Tun
Это не 40, а 30. Бонусы - это уже потом
Ты вообще не понял, перечитай вниматильнее.
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Ответ Menedreal
Все зависит от Начо. Если он не продлит контракт, то без проблем Перес заплатит какие-то 30+15.
Начо все
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Ответ Иван Иванов
Вполне нормальна цена, когда-то также 19 летнего Камавингу с годом контракта взяли за 30
В том и дело, Кама и опытнее, и дешевле
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Ответ Menedreal
Все зависит от Начо. Если он не продлит контракт, то без проблем Перес заплатит какие-то 30+15.
Думаю Перес хочет заплатить до 30 млн с учетом бонусов.Так покупали Камавингу.Дэвиса тоже хотять купить гдето за 30-35 с учетом бонусов.У обоих истекают контракты и оба хотять в Реал!Поэтому либо продают за то что предлагают,либо в январе подписивают контракты и летом перейдут бесплатно!
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Ответ Chelsea`s Lev
Все критикуют Челси за 7 - 9 летние контракты с пацанами. А как иначе убережёшь себя от такого "выкручивания рук"...
Потому что между «выкручиванием рук» и 7-9 летними контрактами нет связи от словами совсем и Челси это делал чтобы в ФФП вписаться.
А сам по себе контракт на такой большой срок больше риск, чем польза - футболист не заиграет и будет потом Челси думать что с ним делать и кому он нужен. Нормальное футбольное руководство было бы в шоке от всех этих Кайсед, Петровичей, Дисасей, Кайсед и Лавией. Но зато «руки не выкрутят»
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Ответ madrilenos
Ключевой фактор, это Реал Мадрид. А французы в составе это так, чисто бонус уже
Степень французского "бонуса" зависит от того, насколько игрок сформировался как личность - и для 18 летнего тинейджера она явно выше, чем, скажем, для 28 летнего.

Ну и Зидана забывать тоже не стоит - он по-прежнему сильно влияет на желание игроков перейти в Мадрид (хоть и не имеет офциальной позиции в клубе).
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Ответ Egidio Arevalo
Парень является ключевым игроком этого "Лилля" и показал очень качественную игру в обороне, несмотря на юный возраст. С уходом Начо кто-то должен заполнить пробел. Возможно, ключевым фактором для перехода станет то, что в команде есть французы Менди, Чуамени, Камавинга и теперь уже Мбаппе
Возможном Рабьо подтянется хотя думаю что это утка
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Если в течении пары лет еще 1-2 французских таланта вместо несметных богатств Парижа выберут Мадрид , Аль-Хелайфи бросит ПСЖ в истерике.
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