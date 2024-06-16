Энрике и Кампуш обсудили с Йоро трансфер в «ПСЖ». Защитнику предложили значительное игровое время, развитие в Лиге 1 и перспективы попадания в сборную Франции

Луис Энрике и Луиш Кампуш обсудили с Лени Йоро его возможный переход в «ПСЖ».

18-летний защитник « » является приоритетной целью парижан, который следят за его игрой уже год.

Отмечается, что дискуссия прошла позитивно. Главный тренер и спортивный советник клуба изложили игроку его перспективы в клубе. В частности, упоминалось значительное игровое время, более легкая интеграция в раздевалку, где есть знакомые ему игроки, продолжение его развития в Лиге 1. Они подчеркнули, что эти аспекты могут позволить войти в состав сборной Франции в будущем.

Несмотря на интерес Йоро к предложению «ПСЖ», позиции «Реала» в отношении его трансфера по-прежнему сильны. Мадридский клуб рассчитывает укрепить линию обороны, особенно с учетом ухода , однако не готов платить за француза слишком высокую цену.

Ориентировочная футболиста должна составить около 50 млн евро, включая бонусы. Помимо «ПСЖ» и « », к нему также проявляет сильный интерес « ». « » продолжает следить за ситуацией.

На этой неделе президент «Лилля» Оливье Летанг подтвердил, что в случае поступления достойного предложения защитник может покинуть клуб.

«ПСЖ» ведет переговоры по Йоро, «Лилль» может отпустить защитника за 60 млн евро. «Реал» не хочет переплачивать