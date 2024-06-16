Энрике и Кампуш обсудили с Йоро трансфер в «ПСЖ». Защитнику предложили значительное игровое время, развитие в Лиге 1 и перспективы попадания в сборную Франции

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Луис Энрике и Луиш Кампуш обсудили с Лени Йоро его возможный переход в «ПСЖ».

18-летний защитник «Лилля» является приоритетной целью парижан, который следят за его игрой уже год.

Отмечается, что дискуссия прошла позитивно. Главный тренер и спортивный советник клуба изложили игроку его перспективы в клубе. В частности, упоминалось значительное игровое время, более легкая интеграция в раздевалку, где есть знакомые ему игроки, продолжение его развития в Лиге 1. Они подчеркнули, что эти аспекты могут позволить войти в состав сборной Франции в будущем.

Несмотря на интерес Йоро к предложению «ПСЖ», позиции «Реала» в отношении его трансфера по-прежнему сильны. Мадридский клуб рассчитывает укрепить линию обороны, особенно с учетом ухода Начо, однако не готов платить за француза слишком высокую цену.

Ориентировочная футболиста должна составить около 50 млн евро, включая бонусы. Помимо «ПСЖ» и «Реала», к нему также проявляет сильный интерес «Ливерпуль». «Манчестер Юнайтед» продолжает следить за ситуацией.

На этой неделе президент «Лилля» Оливье Летанг подтвердил, что в случае поступления достойного предложения защитник может покинуть клуб.

«ПСЖ» ведет переговоры по Йоро, «Лилль» может отпустить защитника за 60 млн евро. «Реал» не хочет переплачивать

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5 комментариев
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Йоро предложили играть в одном клубе с Сафоновым 😎
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Играть в составе Реала - что процентное попадание в состав сборной Франции. Ещё будут аргументы у ПСЖ?
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Ответ Anya Belova
Йоро предложили играть в одном клубе с Сафоновым 😎
Полезный опыт для молодого парня, если будет разводиться с женой: много полезных лайфхаков узнает от Матвея
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