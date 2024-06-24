Начо подписал двухлетний контракт с саудовской «Аль-Кадисией» (Marca)

Теги Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Кадисия Начо Фернандес Футбол

Начо Фернандес переходит в «Аль-Кадисию».

34-летний защитник подписал контракт с саудовским клубом на два года, сообщает Marca.

Испанец покинет «Реал» на правах свободного агента. Сообщалось, что в Саудовской Аравии он заработает 20 миллионов евро. 

В минувшем сезоне игрок провел за мадридский клуб 45 матчей и отметился одной результативной передачей. Его статистика – здесь.

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19 комментариев
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Пора зарабатывать длинный евро да заканчивать карьеру! Болельщики Реала могут только спасибо ему сказать за все эти годы
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+33
Начо был золотой заменой, именно в больших матчах, когда получал игрок травму, Начо не просто заменял, а делал это так, что отсутствие основного защитника не чувствовалось, настоящий боец, истинный мадридист
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+23
Заслужил. Жаль что ветеранов почти не осталось в Реале. Эпоха ушла.
+19
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+19
Ответ Угараю_с_вас
Комментарий удален модератором
Сегодня день рождение Месси,к Регине столько ребят придет,так что она в каком-то смысле тоже сегодня пойдет на повышение!)
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-2
+5
Всю жизнь боролся и играл с диабетом на очень высоком уровне! Выиграл ЛЧ как капитан. Мадридисты тебя любят! Удачи!
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+4
Ответ Knife707
Так он сейчас на евро. Какой контракт?
В Германии тоже есть бумаги и ручки))
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Спасибо легенде за всё
И счастливого пути!
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Спасибо за всё великому Начо!
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Спасибо, Начо, и удачи! Универсальный защитник, всегда готовый помочь команде.
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Ответ адекватное мнение
мда, очень жаль. закончат Модрич, Васкес, и от великой команды, бравшей кучу ЛЧ ничего не останется. одни наёмники во главе с токсичными Мбаппе и Винисиусом
С чего это Винисиус наёмник? Парень пашет, бьётся за эмблему клуба
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Так он сейчас на евро. Какой контракт?
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Ответ rigobersong
На повышение!:)
Комментарий удален модератором
Ответ Угараю_с_вас
Комментарий удален модератором
речь про повышение зарплаты
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Ответ Пацанчик реальный
Сегодня день рождение Месси,к Регине столько ребят придет,так что она в каком-то смысле тоже сегодня пойдет на повышение!)
Станет "матушкой"?😆😆😆
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Ответ адекватное мнение
мда, очень жаль. закончат Модрич, Васкес, и от великой команды, бравшей кучу ЛЧ ничего не останется. одни наёмники во главе с токсичными Мбаппе и Винисиусом
Карвахаль еще есть
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Ответ SPAIN 2010
Карвахаль еще есть
тоже скоро закончит. 2-3 года и уйдёт(
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