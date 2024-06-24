Начо подписал двухлетний контракт с саудовской «Аль-Кадисией» (Marca)

Начо Фернандес переходит в «Аль-Кадисию».

34-летний защитник подписал контракт с саудовским клубом на два года, сообщает Marca.

Испанец покинет « » на правах свободного агента. Сообщалось, что в Саудовской Аравии он заработает 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне игрок провел за мадридский клуб 45 матчей и отметился одной результативной передачей. Его статистика – здесь.

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