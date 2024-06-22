Начо интересен «Аль-Кадисии». Защитник может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков саудовской лиги (Relevo)
Еще один саудовский клуб включился в борьбу за Начо Фернандеса.
Ранее сообщалось, что защитник «Реала» близок к переходу в «Аль-Иттихад». Однако, по информации Relevo, игрок пока не получил официального предложения по контракту – клуб из Джидды принадлежит государственному инвестиционному фонду PIF и еще не знает, на какой бюджет может рассчитывать в новом сезоне.
Перехватить трансфер может вернувшаяся в высший дивизион «Аль-Кадисия». Клубом владеет крупнейшая нефтяная компания Саудовской Аравии Aramco – она хочет, чтобы команда стала одной из лучших в стране.
Если Начо перейдет в «Аль-Кадисию», то станет одним из самых высокооплачиваемых игроков лиги.
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