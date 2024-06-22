Начо интересен «Аль-Кадисии». Защитник может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков саудовской лиги (Relevo)

Теги Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Аль-Кадисия Начо Фернандес Футбол

Еще один саудовский клуб включился в борьбу за Начо Фернандеса.

Ранее сообщалось, что защитник «Реала» близок к переходу в «Аль-Иттихад». Однако, по информации Relevo, игрок пока не получил официального предложения по контракту – клуб из Джидды принадлежит государственному инвестиционному фонду PIF и еще не знает, на какой бюджет может рассчитывать в новом сезоне. 

Перехватить трансфер может вернувшаяся в высший дивизион «Аль-Кадисия». Клубом владеет крупнейшая нефтяная компания Саудовской Аравии Aramco – она хочет, чтобы команда стала одной из лучших в стране. 

Если Начо перейдет в «Аль-Кадисию», то станет одним из самых высокооплачиваемых игроков лиги. 

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7 комментариев
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Да здравствует пустынный чемпионат!)
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Заслужил Начо под конец карьеры заработать хорошие деньги. Не верится, что ему уже в январе будет 35
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Карьера Начо удалась на все 100%
Быть в родном клубе всю свою карьеру и под конец выиграть лч и чемпионат в качестве капитана дорогого стоит.
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Что бы я так жил
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Ответ Egidio Arevalo
Заслужил Начо под конец карьеры заработать хорошие деньги. Не верится, что ему уже в январе будет 35
бедный долларовый миллионер, 100 лет в Мадриде за еду работал, сейчас хоть заработает немного 🥲
+4
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