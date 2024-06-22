Начо интересен «Аль-Кадисии». Защитник может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков саудовской лиги (Relevo)

Еще один саудовский клуб включился в борьбу за Начо Фернандеса.

Ранее сообщалось, что защитник « » близок к переходу в « ». Однако, по информации Relevo, игрок пока не получил официального предложения по контракту – клуб из Джидды принадлежит государственному инвестиционному фонду PIF и еще не знает, на какой бюджет может рассчитывать в новом сезоне.

Перехватить трансфер может вернувшаяся в высший дивизион « ». Клубом владеет крупнейшая нефтяная компания Саудовской Аравии Aramco – она хочет, чтобы команда стала одной из лучших в стране.

Если Начо перейдет в «Аль-Кадисию», то станет одним из самых высокооплачиваемых игроков лиги.

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