Начо заработает 20 млн евро за 2 года в саудовской «Аль-Кадисии»

Теги Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Кадисия Начо Фернандес деньги Футбол

Начо Фернандес заработает около 20 млн евро в «Аль-Кадисии».

Ранее сообщалось, что 34-летний защитник покидает «Реал» и переходит в «Аль-Кадисию»

Начо подпишет с клубом контракт на два года и заработает сумму, близкую к 20 миллионам евро (10 млн в год) «чистыми».

В минувшем сезоне Начо провел за «Реал» 45 матчей и отметился одной результативной передачей. Его статистика – здесь.

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11 комментариев
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что-то продешевил Начо
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Что-то маловато, в РПЛ или Турции столько же дали бы
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Ответ Leon Petov
Что-то маловато, в РПЛ или Турции столько же дали бы
Новость кривая потому что, 10 в год.
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Это самый высокооплачевыемый? Вы же писали арамко и все такое. я уже думал ну все сейчас 130 в год преложат.
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Так мало
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Заслужил
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Аль что? Где это? Что это? Ну перейди ты в Аравию или МЛС как нормальный человек. На край в Турцию можно поехать или Японию, но это...
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Он в Реале чистыми зарабатывает 5 в год вроде как, думаю саудиты больше предложили, иначе не было бы смысла ехать.
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Почему именно этот клуб - в прошлом сезоне ведь он боролся за выживание 🤦ему будет в нём тяжело играть, если не купят ещё, как минимум, троих нормальных игроков☝🏻
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Ответ Геннадий Тимченко
Почему именно этот клуб - в прошлом сезоне ведь он боролся за выживание 🤦ему будет в нём тяжело играть, если не купят ещё, как минимум, троих нормальных игроков☝🏻
О чем ты? В прошлом сезоне этот клуб выиграл саудовский ФНЛ и в новом сезоне будет выступать в главной лиге. К слову там уже играет Вьетто который перешел из Аль Хилала, то есть за клуб всерьез взялись. Ко всему прочему уже перешел вратарь сб Бельгии Кастелс.
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