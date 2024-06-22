Начо заработает 20 млн евро за 2 года в саудовской «Аль-Кадисии»

Начо Фернандес заработает около 20 млн евро в «Аль-Кадисии».

Ранее сообщалось, что 34-летний защитник покидает «Реал» и переходит в «Аль-Кадисию»

подпишет с клубом контракт на два года и заработает сумму, близкую к 20 миллионам евро (10 млн в год) «чистыми».

В минувшем сезоне Начо провел за «Реал» 45 матчей и отметился одной результативной передачей. Его статистика – здесь.

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