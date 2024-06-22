Начо прошел медосмотр в саудовской «Аль-Кадисии». Защитник «Реала» подпишет двухлетний контракт
Начо покидает «Реал» и переходит в «Аль-Кадисию».
Как передает инсайдер Фабрицио Романо, испанский защитник прошел медосмотр в саудовском клубе.
Начо подпишет двухлетний контракт с «Аль-Кадисией», как только все документы будут проверены и одобрены.
В минувшем сезоне 34-летний Начо провел за «Реал» 45 матчей и отметился одной результативной передачей. Его статистика – здесь.
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Это была славная охота, Начо
Начо Мадридиста до костей, жаль конечно что уходит, но лучше так чем сидеть на лавке и ждать пока перепадет что-то)
Левандовский вот например Лапорту доит до конца))