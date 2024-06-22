Начо прошел медосмотр в саудовской «Аль-Кадисии». Защитник «Реала» подпишет двухлетний контракт

Теги Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Кадисия Начо Фернандес Футбол

Начо покидает «Реал» и переходит в «Аль-Кадисию».

Как передает инсайдер Фабрицио Романо, испанский защитник прошел медосмотр в саудовском клубе.

Начо подпишет двухлетний контракт с «Аль-Кадисией», как только все документы будут проверены и одобрены.

В минувшем сезоне 34-летний Начо провел за «Реал» 45 матчей и отметился одной результативной передачей. Его статистика – здесь.

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23 комментария
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Выиграл Ла Лигу и ЛЧ будучи капитаном и основным игроком Реала. Потолок достигнут, можно ехать на заработки.

Это была славная охота, Начо
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Жаль конечно, надеялся что он останется, тем не менее имеет право заработать перед пенсией. Спасибо за все, капитан!
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Ответ corazon blanco
Жаль конечно, надеялся что он останется, тем не менее имеет право заработать перед пенсией. Спасибо за все, капитан!
Как по мне, лучший момент для ухода. 10 сезонов подменял каждого в линии защиты, на излете карьеры, благодаря ряду факторов стал основным и капитаном. Идельный финал, как и для Крооса, как бы больно не бы отпускать
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Если это правда, то желаем ему успехов!
Начо Мадридиста до костей, жаль конечно что уходит, но лучше так чем сидеть на лавке и ждать пока перепадет что-то)
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Думаю, что подписание Лени Йоро становится все ближе. Спасибо за все и удачи, Начо
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Ответ Дмитрий Крутенко
А никого не смутило, что Начо сейчас в сборной и пройти медосмотр он никак не мог?
Ну так он в Германии мог пройти, крутых спортивных клиник много в Германии
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Верой и правдой служил родному клубу. Спасибо за все и удачи)
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Ответ takehiko
Думаю, что подписание Лени Йоро становится все ближе. Спасибо за все и удачи, Начо
Не всё ближе, а теперь его 100% возьмут.
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А никого не смутило, что Начо сейчас в сборной и пройти медосмотр он никак не мог?
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Ответ Элхан Дюшеев
Ну так он в Германии мог пройти, крутых спортивных клиник много в Германии
Во время турнира пошел заниматься своими делами с контрактами. Ладно были бы сборы перед турниром. А уже турнир в самом разгаре. Никогда не поверю в это.
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Нормально, подоит слегка на пенсии))
Левандовский вот например Лапорту доит до конца))
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Жаль терять такого бойца
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Спасибо за все и удачи.
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Старине Начо только удачи и поздравления с выходом на пенсию
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нового защитника будут брать интересно и кто это будет?!
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Как он прошел медосмотр, находясь в сборной...
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Человек на Евро играет и между матчами в эти 2-3 дня летает медосмотр проходить? Первый раз в жизни начал сомневаться в Романо…
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Ответ Дмитрий Крутенко
Во время турнира пошел заниматься своими делами с контрактами. Ладно были бы сборы перед турниром. А уже турнир в самом разгаре. Никогда не поверю в это.
так Испания уже гарантировала себе 1 место. Вполне может полдня потратить на медосмотр. В его случае лучше сейчас подписаться, а то может получить серьезную травму и забыть про жирный контракт из саудовской Аравии
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