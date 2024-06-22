Начо прошел медосмотр в саудовской «Аль-Кадисии». Защитник «Реала» подпишет двухлетний контракт

Начо покидает «Реал» и переходит в «Аль-Кадисию».

Как передает инсайдер Фабрицио Романо, испанский защитник прошел медосмотр в саудовском клубе.

Начо подпишет двухлетний контракт с «Аль-Кадисией», как только все документы будут проверены и одобрены.

В минувшем сезоне 34-летний провел за « » 45 матчей и отметился одной результативной передачей. Его статистика – здесь.

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