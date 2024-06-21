Хоселу хочет остаться в «Реале», несмотря на предложение из Саудовской Аравии. «Реал» готов дать контракт на год (Marca)

Теги Реал Мадрид Эспаньол Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Д2 Испания Хоселу Футбол

Хоселу может остаться в «Реале» еще на один сезон .

Как пишет Marca, мадридский клуб готов выкупить нападающего у «Эспаньола» и предложить ему контракт на один год. Клуб уже сообщил игроку о своих намерениях.

Параллельно Хоселу изучает серьезное предложение из Саудовской Аравии, но сейчас его приоритет – остаться еще на один сезон в «Реале».

Он чувствует себя важной частью команды, хотя понимает, что будет большая конкуренция.

В минувшем сезоне испанец провел за «Реал» 49 матчей, забил 17 мячей и отдал 3 результативные передачи. Его статистика – здесь.

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7 комментариев
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Однозначно нужно оставлять, заслужил своей прекрасной игрой и отношением к делу, плюс добавит вариативности в атаке. Если дела будут идти плохо и нужно вскрыть автобус, то Хоселу очень хорош как в игре на втором этаже, так и в подыгрыше.
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На год надо оставаться) хорошим нападающий
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Этот не зазнавшийся. Если бы поехал в Аравию, действительно играл бы в своё удовольствие, а не отдыхал. В Реале его все будут рады видеть, надеюсь останется.
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Он ждал столько лет своего шанса в Реале, что предложение с СА какая то издевка судьбы.
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Заслуги в этом году у Хоселу неоценимые. Но Реал всегда был клубом, который прагматично вел себя и с холодной головой относился ко многим своим легендам, неговорящим уже о игроке, который провел немного времени в клубе. В прошлом сезоне играл на так уж и много, будучи единственным центр форвардом, в этом году Эндрик и Мбаппе добавились.
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100% заслужил еще год
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