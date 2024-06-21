Хоселу хочет остаться в «Реале», несмотря на предложение из Саудовской Аравии. «Реал» готов дать контракт на год (Marca)

Хоселу может остаться в «Реале» еще на один сезон .

Как пишет Marca, мадридский клуб готов выкупить нападающего у « » и предложить ему контракт на один год. Клуб уже сообщил игроку о своих намерениях.

Параллельно Хоселу изучает серьезное предложение из Саудовской Аравии, но сейчас его приоритет – остаться еще на один сезон в « ».

Он чувствует себя важной частью команды, хотя понимает, что будет большая конкуренция.

В минувшем сезоне испанец провел за «Реал» 49 матчей, забил 17 мячей и отдал 3 результативные передачи. Его статистика – здесь.