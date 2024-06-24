Доменек процитировал Геббельса: «Ложь, сказанная тысячу раз, становится правдой». Эта фраза перекликается с тем, что сейчас происходит во Франции»

Теги Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Раймон Доменек Политика Футбол

Раймон Доменек процитировал Йозефа Геббельса на фоне ситуации во Франции.

На выборах в Европарламент первое место заняла партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». После этого президент страны Эммануэль Макрон распустил Национальную ассамблею и объявил внеочередные выборы. Первый тур выборов пройдет 30 июня, второй – 7 июля.

«Йозефу Геббельсу приписывают эту фразу, которая проходит через всю историю: «Ложь, сказанная однажды, остается ложью. Ложь, сказанная тысячу раз, становится правдой». Мне нравится ее вспоминать.

Объясню тем, кто начнет воображать, что я могу быть поклонником Геббельса: именно эта фраза перекликается с тем, что сейчас происходит у нас в стране. Для справки», – написал бывший главный тренер сборной Франции.

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61 комментарий
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Выборы,переназначенные 100 раз становятся "демократичными"
+81
-8
+73
Ответ Александр Охотко
Выборы,переназначенные 100 раз становятся "демократичными"
А ещё можно отменить выборы, тогда это вообще воплощение демократии.
+59
-5
+54
Наконец кто-то озвучил отца всей современной пропаганды
+45
-1
+44
Ответ адекватное мнение
Комментарий удален модератором
Толи дело Ютуб канал Гордона
+30
-3
+27
Ответ адекватное мнение
Очень похоже что один великий геостратег по этой методичке и работает
Забавно, что вы воображаете, будто есть геостратеги, которые брезгуют этой "методичкой".
+25
0
+25
Доменек процитировал Ленина: "Главная проблема цитат в интернете в том, что люди безоговорочно верят в их подлинность"
+23
-1
+22
Ответ адекватное мнение
Комментарий удален модератором
Да, многие селюки верят, что по едiному телемарафону говорят чiстую правду. Только не понял, причем тут Конашенков.
+17
0
+17
Вот полный набор доктора Геббельса если что:

1) Принцип полуправды: В любом ложном сообщении должен быть элемент всем известной правды. Так легче поверить во что угодно.
2) Принцип "великой лжи": Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в неё верят (цитата из Майн Кампфа).
3) Принцип простоты: Послание должно быть примитивным - тогда в него поверят.
4) Принцип понятности: Для конкретной аудитории нужно избрать язык понятный именно ей.
5) Принцип повторения: Одну и ту же ложь нужно постоянно повторять, тогда она станет правдой. (С)
+13
-2
+11
Так за кого он высказался-то?
+11
0
+11
Ответ Александр Охотко
Выборы,переназначенные 100 раз становятся "демократичными"
Выборы между сэндвичем с дерьмом и клизьмой становятся образцом истинной демократией народа.
+16
-6
+10
Ответ deadjoker
Наконец кто-то озвучил отца всей современной пропаганды
Сейчас ещё дойдём до одного малоизвестного австрийского художника, которого заставил застрелиться кровавый терран Сталин.
+18
-8
+10
Ответ Николай Бойко
Так за кого он высказался-то?
За Геббельса же
+5
0
+5
Сразу видно, что Гурвинек не негр, не голубой и не розовый. По меркам Макрона и иже с ним - извращенец))
+8
-4
+4
Европа ещё помнит своего кумира
+6
-3
+3
Ответ адекватное мнение
Комментарий удален пользователем
И кого же, именно, вы к ним причисляете? Кто из нынешних геостратегов гнушается технологий лжи?
+2
0
+2
Ответ Aleksey Yashin
"Объясню тем, кто начнет воображать, что я могу быть поклонником Геббельса" Хорошо, что объяснил, а то кто-нибудь в госдуме решит Францию денацифицировать
Их уже давно США демократизировали)
+1
0
+1
Ответ Александр Охотко
И какой вывод из вашего опуса?Демократия -самое большое надувательство в человеческой цивилизации ,а дурачки ведутся
Лучше неё все равно ничего нет, так что твой комментарий бессмысленный.
+4
-3
+1
Ответ Оригинальный Ник
А ещё можно типа провести выборы и нарисовать 87%, тоже очень демократично
Мне казалось, что даже самые упоротые признали, что там если не 87%, то уж как минимум 60+ есть.
Но нет, оказывается ещё не все.
+11
-10
+1
Ответ Ковид 07.10.52
То, что большинство кричат , что они патриоты, потому что им за это хорошо платят.
Насчет именно большинства не знаю. Но в целом - это нормальное явление, что когда публичный человек поддерживает своё государство в том числе и из меркантильных соображений. Гораздо хуже было бы, если бы он из меркантильных соображений поддерживал врага, стремясь уничтожить государство.
+1
0
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Ле пен никого не убил и не ограбил?
Они тоже нужны на политическом горизонте, что бы левая профессура не слишком заигрывала с иммигрантами,
разные нации могут жить во франции, германии, сша, рф, но демографического дисбаланса быть не должно, иначе будет как в косово, все станут чужими в своих странах, имхо.
Для этого на полит горизонте нужны разные спектры, одни не дадут другим переигрывать здравый смысл
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как сказала одна героиня самого первого "Крика" - Если тысячу раз услышишь, что Ричард Гир ест мышей, в это начинаешь верить

правда, Гир и мышь, не совсем гастрономическая тема была)
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Ответ Kit244098
Сразу видно, что Гурвинек не негр, не голубой и не розовый. По меркам Макрона и иже с ним - извращенец))
конечно видно...особенно когда новость про Доменека )))
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Президент Мальдив
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Ответ Евгений Семенченко
конечно видно...особенно когда новость про Доменека )))
Комментарий удален модератором
Ответ Kit244098
Комментарий удален модератором
прозвище Доменека? астролог? )))
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Ответ Алексей Филиппов
А причем тут спорт то вообще?
А вы верите, что у нас 50% населения спортом занимаются?
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Комментарий удален модератором
Ответ atomio
Вот полный набор доктора Геббельса если что: 1) Принцип полуправды: В любом ложном сообщении должен быть элемент всем известной правды. Так легче поверить во что угодно. 2) Принцип "великой лжи": Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в неё верят (цитата из Майн Кампфа). 3) Принцип простоты: Послание должно быть примитивным - тогда в него поверят. 4) Принцип понятности: Для конкретной аудитории нужно избрать язык понятный именно ей. 5) Принцип повторения: Одну и ту же ложь нужно постоянно повторять, тогда она станет правдой. (С)
Про "чудовищную ложь" - ложь, это он обвинял коммунистов в следовании этому принципу)
0
0
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Ответ S_Vladimirov
Забавно, что вы воображаете, будто есть геостратеги, которые брезгуют этой "методичкой".
Комментарий удален пользователем
А причем тут спорт то вообще?
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