Доменек процитировал Геббельса: «Ложь, сказанная тысячу раз, становится правдой». Эта фраза перекликается с тем, что сейчас происходит во Франции»

Раймон Доменек процитировал Йозефа Геббельса на фоне ситуации во Франции.

На выборах в Европарламент первое место заняла партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». После этого президент страны Эммануэль Макрон распустил Национальную ассамблею и объявил внеочередные выборы. Первый тур выборов пройдет 30 июня, второй – 7 июля.

«Йозефу Геббельсу приписывают эту фразу, которая проходит через всю историю: «Ложь, сказанная однажды, остается ложью. Ложь, сказанная тысячу раз, становится правдой». Мне нравится ее вспоминать.

Объясню тем, кто начнет воображать, что я могу быть поклонником Геббельса: именно эта фраза перекликается с тем, что сейчас происходит у нас в стране. Для справки», – написал бывший главный тренер сборной Франции.

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