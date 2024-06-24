Доменек процитировал Геббельса: «Ложь, сказанная тысячу раз, становится правдой». Эта фраза перекликается с тем, что сейчас происходит во Франции»
Раймон Доменек процитировал Йозефа Геббельса на фоне ситуации во Франции.
На выборах в Европарламент первое место заняла партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». После этого президент страны Эммануэль Макрон распустил Национальную ассамблею и объявил внеочередные выборы. Первый тур выборов пройдет 30 июня, второй – 7 июля.
«Йозефу Геббельсу приписывают эту фразу, которая проходит через всю историю: «Ложь, сказанная однажды, остается ложью. Ложь, сказанная тысячу раз, становится правдой». Мне нравится ее вспоминать.
Объясню тем, кто начнет воображать, что я могу быть поклонником Геббельса: именно эта фраза перекликается с тем, что сейчас происходит у нас в стране. Для справки», – написал бывший главный тренер сборной Франции.
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1) Принцип полуправды: В любом ложном сообщении должен быть элемент всем известной правды. Так легче поверить во что угодно.
2) Принцип "великой лжи": Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в неё верят (цитата из Майн Кампфа).
3) Принцип простоты: Послание должно быть примитивным - тогда в него поверят.
4) Принцип понятности: Для конкретной аудитории нужно избрать язык понятный именно ей.
5) Принцип повторения: Одну и ту же ложь нужно постоянно повторять, тогда она станет правдой. (С)
Но нет, оказывается ещё не все.
Они тоже нужны на политическом горизонте, что бы левая профессура не слишком заигрывала с иммигрантами,
разные нации могут жить во франции, германии, сша, рф, но демографического дисбаланса быть не должно, иначе будет как в косово, все станут чужими в своих странах, имхо.
Для этого на полит горизонте нужны разные спектры, одни не дадут другим переигрывать здравый смысл
правда, Гир и мышь, не совсем гастрономическая тема была)