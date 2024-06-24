«Ювентус» может включить Кина в трансфер Кефрена Тюрама, «Ницца» хочет 25 млн евро за хавбека

«Ювентус» может включить своего игрока в трансфер Кефрена Тюрама из «Ниццы».

23-летний хавбек согласен на переезд в Турин, и «бьянконери» активно ведут переговоры, чтобы опередить «Интер» и «Рому» в борьбе за игрока.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, « » хочет получить 25 миллионов евро за . «Юве» надеется закрыть сделку за 17-18 млн, в трансфер могут включить форварда , на которого не рассчитывает тренер Тиаго Мотта.

В Лиге 1 в сезоне-2023/24 Кефрен провел 27 матчей, забил 1 гол, отдал 1 голевой пас и получил 7 желтых карточек. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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