«Ювентус» может включить Кина в трансфер Кефрена Тюрама, «Ницца» хочет 25 млн евро за хавбека

Теги Ницца Ювентус Тиаго Мотта лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Мойзе Кин Кефрен Тюрам Футбол

«Ювентус» может включить своего игрока в трансфер Кефрена Тюрама из «Ниццы».

23-летний хавбек согласен на переезд в Турин, и «бьянконери» активно ведут переговоры, чтобы опередить «Интер» и «Рому» в борьбе за игрока.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «Ницца» хочет получить 25 миллионов евро за Тюрама. «Юве» надеется закрыть сделку за 17-18 млн, в трансфер могут включить форварда Мойзе Кина, на которого не рассчитывает тренер Тиаго Мотта.

В Лиге 1 в сезоне-2023/24 Кефрен провел 27 матчей, забил 1 гол, отдал 1 голевой пас и получил 7 желтых карточек. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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10 комментариев
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Кином можно только увеличить стоимость , а не сбить . Но если Джунтоли удастся - мои аплодисменты )
+14
-2
+12
Джунтоли продолжай, не останавливайся
+8
-2
+6
хорошая замена кудрявому которому мамка запрещает из дома выходить
+3
0
+3
Ответ Иван Иванов
Комментарий удален модератором
Посмотри аватарку в профиле и вопросы отпадут)
+3
-1
+2
И Кина и Милика хотят включить в сделки по Тюраму и Калафьори. Обои интересны и Болонье и Ницце. Но Кин больше хочет в Болонью
+1
0
+1
хороший игрок?
0
0
0
Только двумя руками чтобы сплавили Рабьо и взяли Тюрама.
0
0
0
Ответ Michael_Monza
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