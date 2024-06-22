«Ювентус» хочет купить Кефрена Тюрама за 15-18 млн евро и общается с «Ниццей»

«Ювентус» работает над трансфером Кефрена Тюрама.

По сведениям журналиста , туринцы хотят подписать хавбека независимо от того, останется ли . Они обсуждают заключение сделки с «Ниццей».

Клуб Серии А рассчитывает приобрести примерно за 15 или 18 млн евро, учитывая истекающий в 2025 году контракт полузащитника.

В Лиге 1 в сезоне-2023/24 игрок провел 27 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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