«Ювентус» хочет купить Кефрена Тюрама за 15-18 млн евро и общается с «Ниццей»

Теги Ницца Ювентус лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Джанлука Ди Марцио Адриен Рабьо Кефрен Тюрам деньги Футбол

«Ювентус» работает над трансфером Кефрена Тюрама.

По сведениям журналиста Джанлуки Ди Марцио, туринцы хотят подписать хавбека независимо от того, останется ли Адриен Рабьо. Они обсуждают заключение сделки с «Ниццей».

Клуб Серии А рассчитывает приобрести Тюрама примерно за 15 или 18 млн евро, учитывая истекающий в 2025 году контракт полузащитника.

В Лиге 1 в сезоне-2023/24 игрок провел 27 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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29 комментариев
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Ответ Фарид Харисов
А есть в футболе династия круче Тюрамов? Просто интересно. Два сына сейчас будут пылить в топах Италии, сам отец легенда футбола.
Смотря чем крутость определяется) вспоминается династия Мальдини
+43
-2
+41
Ответ Фарид Харисов
А есть в футболе династия круче Тюрамов? Просто интересно. Два сына сейчас будут пылить в топах Италии, сам отец легенда футбола.
Ну два брата Алькантары и их отец мазиньо, еще вспоминаются-Кьезы, холанды, шмейхили, те же Мальдини что написал человек выше) вопрос какой критерий отбора
+33
-1
+32
Кефрен правильный Тюрам как и отец, а другой сын говорит что гордится что не является ювентини, интерист он видите ли )
+34
-8
+26
Ответ Tsyren Tulgatuev
Комментарий скрыт
Какой важный курица
+27
-1
+26
Ответ Pertinax Gandi
Ещё один сын Лилиана?
Да, младший, опорный хав, многие говорят более талантливый по своим возможностям, чем старший брат.
+20
0
+20
Ещё один сын Лилиана?
+14
-1
+13
А есть в футболе династия круче Тюрамов? Просто интересно.

Два сына сейчас будут пылить в топах Италии, сам отец легенда футбола.
+16
-7
+9
Ответ Фарид Харисов
А есть в футболе династия круче Тюрамов? Просто интересно. Два сына сейчас будут пылить в топах Италии, сам отец легенда футбола.
у Маркоса Алонсо отец и дедушка были футболистами
+6
0
+6
Ответ DrunkGonzo
а относительно папаши?
тяжело сравнивать, так как все трое играют на разных позициях
+3
0
+3
Ответ Владимир Владимирович
Кефрен правильный Тюрам как и отец, а другой сын говорит что гордится что не является ювентини, интерист он видите ли )
А отец правильный ювентино который сбежал когда клубу было плохо?
Такая же крыса как Дзамбротта и Каннаваро
И никто из болельщиков не считает их ювентино
+2
0
+2
Ответ Владимир Владимирович
Кефрен правильный Тюрам как и отец, а другой сын говорит что гордится что не является ювентини, интерист он видите ли )
Так он за Интер играет , с хера ли он должен говорить , что ювентини?
+4
-2
+2
Ответ Владимир Владимирович
Кефрен правильный Тюрам как и отец, а другой сын говорит что гордится что не является ювентини, интерист он видите ли )
главное, что отец во всем поддерживает своих сыновей
+2
0
+2
Ответ Фарид Харисов
А есть в футболе династия круче Тюрамов? Просто интересно. Два сына сейчас будут пылить в топах Италии, сам отец легенда футбола.
Тео и Люка Эрнандесы и их отец.
+2
0
+2
Ответ Фарид Харисов
А есть в футболе династия круче Тюрамов? Просто интересно. Два сына сейчас будут пылить в топах Италии, сам отец легенда футбола.
а Березуцких можно считать за династию?)))
+3
-1
+2
Ответ Фарид Харисов
А есть в футболе династия круче Тюрамов? Просто интересно. Два сына сейчас будут пылить в топах Италии, сам отец легенда футбола.
У Тихонова сын неплохо пылит в лучшей лиге мира
+2
0
+2
кого они хотят купить? находят всякие шлаки
0
0
0
Ответ Фарид Харисов
А есть в футболе династия круче Тюрамов? Просто интересно. Два сына сейчас будут пылить в топах Италии, сам отец легенда футбола.
Династия Зиданов - его сын вратарь...
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Как сильно упала цена. В прошлом году в АПЛ на 40-50 млн сватали
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Ответ Роман Щитов
Да, младший, опорный хав, многие говорят более талантливый по своим возможностям, чем старший брат.
а относительно папаши?
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Ответ Pertinax Gandi
Ещё один сын Лилиана?
Зиданы ☝️
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Ответ Роман Щитов
Да, младший, опорный хав, многие говорят более талантливый по своим возможностям, чем старший брат.
Щас бы сравнивать нападающего с опорником 🤣
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Ответ Е.Р.
15-18 это почти годовая зарплата Рабё. И вместо того чтобы продолжать носить это ярмо на шее, Жунтоли его сбросил и на эти деньги возьмёт Хефрена. это очень правильно. учись, Маротта хоть тебе и поздно.
Дык еще пока никто и никого не скинул, вроде как ждут ответа Рыбы после Евро.
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