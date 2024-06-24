«Химки» купят вратаря «Арсенала» Кокарева. Им интересовался «Зенит»

Теги Химки премьер-лига Россия возможные трансферы Первая лига Арсенал Тула Никита Кокарев Футбол

Голкипер, которым интересовался «Зенит», переходит в «Химки».

21-летний Никита Кокарев проходит медосмотр для трансфера в подмосковный клуб.

Выкуп из тульского «Арсенала» воспитанника «Краснодара» стоит 15 млн рублей, контракт с ним согласован на 3 года с опцией продления еще на сезон.

Пару недель назад сообщалось, что Кокарев интересен «Зениту». Его статистика – здесь.

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3 комментария
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Интересовался Зенит) Скорее интерес приписали для того,чтобы выгоднее продать Кокарева в какой-нибудь клуб
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Ответ Артем
Рэмсдейла берите, он как раз на банке был весь сезон
Доннарумма скоро освободится
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