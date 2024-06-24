«Химки» купят вратаря «Арсенала» Кокарева. Им интересовался «Зенит»

Голкипер, которым интересовался «Зенит», переходит в «Химки».

21-летний проходит медосмотр для трансфера в подмосковный клуб.

Выкуп из тульского « » воспитанника «Краснодара» стоит 15 млн рублей, контракт с ним согласован на 3 года с опцией продления еще на сезон.

Пару недель назад сообщалось, что Кокарев интересен «Зениту». Его статистика – здесь.

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