«Химки» купят вратаря «Арсенала» Кокарева. Им интересовался «Зенит»
Голкипер, которым интересовался «Зенит», переходит в «Химки».
21-летний Никита Кокарев проходит медосмотр для трансфера в подмосковный клуб.
Выкуп из тульского «Арсенала» воспитанника «Краснодара» стоит 15 млн рублей, контракт с ним согласован на 3 года с опцией продления еще на сезон.
Пару недель назад сообщалось, что Кокарев интересен «Зениту». Его статистика – здесь.
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