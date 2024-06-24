Кафанов о Сафонове: «Лунин в «Реале» уже шесть лет и только сейчас дождался шанса и заставил о себе говорить. У Матвея это случится раньше»

Теги ПСЖ Ростов премьер-лига Россия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Сборная России по футболу Виталий Кафанов Матвей Сафонов Андрей Лунин Футбол

Виталий Кафанов высказался о Матвее Сафонове из «ПСЖ» и Андрее Лунине из «Реала».

– Многие сравнивают российских вратарей с Андреем Луниным: «Почему он может играть в «Реале», а наши не могут?»

– Неправильно так сравнивать. Лунин находится в «Реале» уже шесть лет. Он туда попал в 2018 году, когда ему было 19. И только сейчас дождался своего шанса и заставил о себе говорить.

Думаю, у Матвея это случится раньше, адаптационный период пройдет быстрее. Он более зрелый вратарь, поэтому будет раньше готов побороться за роль первого голкипера.

У него, помимо просто хороших качеств, есть еще и талант – такие люди быстрее приспосабливаются к новому уровню и требованиям, – сказал тренер вратарей «Ростова» и сборной России Кафанов.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Сафонов вполне может стать не только #1, но и затащить так, что станет символом новой волны наших легионеров.

ПСЖ дали очень правильный знак футбольному миру, что спорт вне политики и хорошие российские футболисты могут попасть в европейский топ-клуб

Надеюсь таких футболистов станет больше 🇷🇺
+20
-7
+13
Ну у Лунина и конкурент сильнее, при всем уважении к Доннарумме. Поэтому желаю удачи Матвею, все в его руках!
+13
-2
+11
С Кафановым трудно не согласиться, все по делу...
Не боги горшки обжигают... Сафонов заслужил этот вызов...
+4
-3
+1
Неее, Лунин, то другое, Виталий Витальевич! Мы так долго ждать не можем! Сразу Матвея в рамку ПСЖ поставьте!!! Доколе! :)))
+1
-1
0
Ну про 6 лет - это перебор. Реал взял Лунина на для того, чтобы тот боролся за место в основе. Они его сначала в две аренды отправляли, а уже последние три сезона он в Реале полноценно.
0
0
0
Матвею только удачи!!!
0
0
0
Ответ corazon blanco
Ну у Лунина и конкурент сильнее, при всем уважении к Доннарумме. Поэтому желаю удачи Матвею, все в его руках!
Так если бы не травма Куртуа, то Лунин бы и не играл основным.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий