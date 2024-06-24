Кафанов о Сафонове: «Лунин в «Реале» уже шесть лет и только сейчас дождался шанса и заставил о себе говорить. У Матвея это случится раньше»

Виталий Кафанов высказался о Матвее Сафонове из «ПСЖ» и Андрее Лунине из «Реала».

– Многие сравнивают российских вратарей с : «Почему он может играть в « », а наши не могут?»

– Неправильно так сравнивать. Лунин находится в «Реале» уже шесть лет. Он туда попал в 2018 году, когда ему было 19. И только сейчас дождался своего шанса и заставил о себе говорить.

Думаю, у это случится раньше, адаптационный период пройдет быстрее. Он более зрелый вратарь, поэтому будет раньше готов побороться за роль первого голкипера.

У него, помимо просто хороших качеств, есть еще и талант – такие люди быстрее приспосабливаются к новому уровню и требованиям, – сказал тренер вратарей « » и сборной России Кафанов.

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