Кафанов о Сафонове: «Лунин в «Реале» уже шесть лет и только сейчас дождался шанса и заставил о себе говорить. У Матвея это случится раньше»
Виталий Кафанов высказался о Матвее Сафонове из «ПСЖ» и Андрее Лунине из «Реала».
– Многие сравнивают российских вратарей с Андреем Луниным: «Почему он может играть в «Реале», а наши не могут?»
– Неправильно так сравнивать. Лунин находится в «Реале» уже шесть лет. Он туда попал в 2018 году, когда ему было 19. И только сейчас дождался своего шанса и заставил о себе говорить.
Думаю, у Матвея это случится раньше, адаптационный период пройдет быстрее. Он более зрелый вратарь, поэтому будет раньше готов побороться за роль первого голкипера.
У него, помимо просто хороших качеств, есть еще и талант – такие люди быстрее приспосабливаются к новому уровню и требованиям, – сказал тренер вратарей «Ростова» и сборной России Кафанов.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
ПСЖ дали очень правильный знак футбольному миру, что спорт вне политики и хорошие российские футболисты могут попасть в европейский топ-клуб
Надеюсь таких футболистов станет больше 🇷🇺
Не боги горшки обжигают... Сафонов заслужил этот вызов...