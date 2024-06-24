Собослаи о травме Варги: «Не знаю, почему парамедикам нельзя бежать. Вся сборная Венгрии подталкивала их, а я тащил каталку – не думаю, что протокол имеет значение в такой момент»

Доминик Собослаи выразил недовольство работой врачей после матча сборной Венгрии.

Вчера венгры обыграли Шотландию (1:0) в 3-м туре и заняли третье место в группе A.

На 68-й минуте вратарь шотландцев Ангус Ганн врезался в форварда Венгрии Барнабаша Варгу. 30-летний футболист « » упал на газон, были заметны конвульсивные движения. Пострадавшего спрятали за ширмой от камер, ему долго оказывали помощь, а затем увезли на каталке.

После игры тренер венгров Марко Росси сообщил: «У Варги перелом лицевой кости. Он больше не сыграет на Евро».

«Никому не пожелаю такого. Я был одним из первых возле Варги – и все отпечаталось у меня в сознании. Очень надеюсь, что с Барнабашем все в порядке.

Я не знаю, как работает [медицинский] протокол, почему парамедикам нельзя бежать или сразу подать каталку. Вся наша команда подталкивала каждого парамедика, а я тащил каталку, потому что не думаю, что протокол имеет значение в такой момент», – сказал капитан сборной Венгрии и хавбек « » .

Страшная травма Варги – ширма и ужас всего стадиона. Хорошо, что он в сознании

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