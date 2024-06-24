Собослаи о травме Варги: «Не знаю, почему парамедикам нельзя бежать. Вся сборная Венгрии подталкивала их, а я тащил каталку – не думаю, что протокол имеет значение в такой момент»
Доминик Собослаи выразил недовольство работой врачей после матча сборной Венгрии.
Вчера венгры обыграли Шотландию (1:0) в 3-м туре Евро-2024 и заняли третье место в группе A.
На 68-й минуте вратарь шотландцев Ангус Ганн врезался в форварда Венгрии Барнабаша Варгу. 30-летний футболист «Ференцвароша» упал на газон, были заметны конвульсивные движения. Пострадавшего спрятали за ширмой от камер, ему долго оказывали помощь, а затем увезли на каталке.
После игры тренер венгров Марко Росси сообщил: «У Варги перелом лицевой кости. Он больше не сыграет на Евро».
«Никому не пожелаю такого. Я был одним из первых возле Варги – и все отпечаталось у меня в сознании. Очень надеюсь, что с Барнабашем все в порядке.
Я не знаю, как работает [медицинский] протокол, почему парамедикам нельзя бежать или сразу подать каталку. Вся наша команда подталкивала каждого парамедика, а я тащил каталку, потому что не думаю, что протокол имеет значение в такой момент», – сказал капитан сборной Венгрии и хавбек «Ливерпуля» Собослаи.
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Чего им бежать с каталкой или носилками, если врач еще не сделал вывода о ее необходимости.
Прибежишь с каталкой, а там, например, нужно развертывание реанимобиля срочное. И на убирание в сторону твоей каталки будет потрачено несколько драгоценных секунд.
Можно подумать, что каталка - это некая панацея, чудо-корень мандрагоры, который исцелит больного, будучи рядом. Варга лежит на мягком газоне, не висит головой за одну ногу над пропастью. И он может лежать так еще долгое время, потому что может быть нетранспортабелен вообще. Между прочим, на видео повторе я вижу носилки, а не каталку. Это разные вещи. На чем его по итогу забрали, кто видел?
Собослаи высказал совершенно неадекватную претензию, а куча спортсовских недоумков, разученных думать самостоятельно, тут же респектуют. Вы, кретины, хоть раз носили носилки? А я носил. И могу сказать, что самое быстрое перемещение носилок - это шагом. Если вы не принадлежите к труппе цирковых акробатов, которые тренировались спецом носить бегом носилки, то лучше шагом.
Кроме того, как срочность эвакуации может повлиять на состояние больного? Все равно перед эвакуацией требуется остановить открытые кровотечения, сделать необходимые инъекции противошоковые, поддержки сердца, оценить состояние, диагностировать, может, чела вообще никуда нельзя двигать. Допустим, перелом позвоночника. Обычные носилки тут не канают. Там очень сложный механизм подъема и спецносилки нужны, а лучше эвакуация на авто специальном, потому что люди как не старайся, а трясут электромобиль едет ровно. В идеале. По деревенским стандартам, можно и в тачке из под бревен завести в ФАП. Или язык запал или рвотные массы не дают дышать. Врач это все должен проверить. Пара тройка минут абсолютно ничего не решает, а венгры тянут носилки, словно хотят сказать, заберите эту падаль поскорее, нам играть надо. Это или тупость или дешевая игра на публику.