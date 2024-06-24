Экс-капитан «Ливерпуля» Хансен выписан из больницы после тяжелой болезни. Он продолжит лечиться дома

Бывший капитан «Ливерпуля» Алан Хансен выписан из больницы.

Ранее стало известно, что экс-футболиста госпитализировали в связи с тяжелой болезнью.

« » сообщил, что вчера шотландца выписали из больницы. Он продолжит восстановление дома.

«Алан, Джанет, Адам, Люси и вся семья хотели бы поблагодарить всех за их замечательные послания с выражением любви и поддержки. Это было потрясающе и оказало огромную помощь.

Мы также чрезвычайно ценим постоянное уважение, проявляемое к нашей частной жизни. Спасибо», – говорится в сообщении семьи Хансена.

выступал за «Ливерпуль» с 1977 по 1991 год и провел за клуб 620 матчей. В составе мерсисайдцев шотландский защитник стал восьмикратным чемпионом Англии, трижды выиграл Кубок европейских чемпионов и дважды – Кубок Англии.

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