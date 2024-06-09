Экс-капитан «Ливерпуля» Хансен госпитализирован из-за тяжелой болезни. Клуб поддержал Алана и его семью

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Сборная Шотландии по футболу Алан Хансен Здоровье Футбол

Экс-капитан «Ливерпуля» Алан Хансен госпитализирован из-за тяжелой болезни.

Пресс-служба мерсисайдцев выпустила заявление о состоянии 68-летнего шотландца.

«Все в «Ливерпуле» поддерживают нашего легендарного бывшего капитана Алана Хансена, который в настоящее время серьезно болен и находится в больнице.

В настоящее время клуб поддерживает контакт с семьей Алана, чтобы оказать им поддержку в это трудное время. Наши мысли и надежды – с Аланом и его семьей.

В установленном порядке мы будем предоставлять всю информацию по мере ее поступления. Просим соблюдать конфиденциальность семьи Хансен», – говорится в сообщении клуба.

Алан Хансен выступал за «Ливерпуль» с 1977 по 1991 год и отыграл за клуб 620 матчей. В составе мерсисайдцев шотландский защитник стал восьмикратным чемпионом Англии, трижды выиграл Кубок европейских чемпионов и дважды – Суперкубок Англии.

4 комментария
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Легенде здоровья🙏
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Здоровья!
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Клуб повел себя правильно в данной ситуации: «You’ll Never Walk Alone» 👍
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Хансен был в фильме "Осенний марафон" (профессор из Дании).
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