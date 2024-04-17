Защитник «Ливерпуля» Брэдли выбыл до конца апреля из-за травмы голеностопа

Защитник «Ливерпуля» Конор Брэдли пропустит несколько недель из-за травмы.

Брэдли был заменен из-за повреждения в начале второго тайма матча против «Кристал Пэлас» (0:1) в прошедшее воскресенье.

Как передает The Athletic, у защитника « » травмирован голеностоп.

Ожидается, что восстановление займет от двух до трех недель. Защитник будет отсутствовать до конца апреля и будет готов к заключительной части сезона.