Защитник «Ливерпуля» Брэдли выбыл до конца апреля из-за травмы голеностопа
Защитник «Ливерпуля» Конор Брэдли пропустит несколько недель из-за травмы.
Брэдли был заменен из-за повреждения в начале второго тайма матча АПЛ против «Кристал Пэлас» (0:1) в прошедшее воскресенье.
Как передает The Athletic, у защитника «Ливерпуля» травмирован голеностоп.
Ожидается, что восстановление Брэдли займет от двух до трех недель. Защитник будет отсутствовать до конца апреля и будет готов к заключительной части сезона.