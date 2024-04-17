Защитник «Ливерпуля» Брэдли выбыл до конца апреля из-за травмы голеностопа

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия травмы Конор Брэдли Здоровье Футбол

Защитник «Ливерпуля» Конор Брэдли пропустит несколько недель из-за травмы.

Брэдли был заменен из-за повреждения в начале второго тайма матча АПЛ против «Кристал Пэлас» (0:1) в прошедшее воскресенье.

Как передает The Athletic, у защитника «Ливерпуля» травмирован голеностоп.

Ожидается, что восстановление Брэдли займет от двух до трех недель. Защитник будет отсутствовать до конца апреля и будет готов к заключительной части сезона.

8 комментариев
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Ответ Кирилл Набухов
20 лет пацану. Менять бы их с Трентом почаще, в зависимости от тактики на игру и соперника. Трент вроде в защите похуже, но иногда именно с зоны правого крайнего он дирижировал игрой лучше, чем из центра.
У Трента тоже травма была, он потому и пропустил последние 2 месяца
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Здоровья тебе Брэдли!!!
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Мне бы так быстро голестоп восстановил бы кто... Полгода восстанавливался.
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здоровья парню, если будет дальше так играть, можно на долгие годы закрыть эту позицию
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Не бывает у Ливерпуля одновременно двух живых ПЗ.
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Повезло, что откопали Брэдли на время травмы Трента. Гомес бы там напожарил как всегда.
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20 лет пацану. Менять бы их с Трентом почаще, в зависимости от тактики на игру и соперника. Трент вроде в защите похуже, но иногда именно с зоны правого крайнего он дирижировал игрой лучше, чем из центра.
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А кто у Ливерпуля вообще цел и без травм. Я,как нейтральный болельщик люблю футбол Клоппа, но надо признать, что он энергозатратный и травмоопасный.
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