Защитник «Ливерпуля» Брэдли получил травму в матче с «Пэлас». Трент вышел впервые за 2 месяца
Конор Брэдли получил травму в матче «Ливерпуля» с «Кристал Пэлас».
Проблемы со здоровьем у 20-летнего защитника возникли после столкновения с полузащитником Эберечи Эзе в начале второго тайма игры 33-го тура АПЛ.
Вместо североирландца на 48-й минуте вышел Трент Александер-Арнолд, пропустивший последние два месяца из-за травмы.
Брэдли в текущем сезоне провел в чемпионате 10 матчей и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.