Защитник «Ливерпуля» Брэдли получил травму в матче с «Пэлас». Трент вышел впервые за 2 месяца

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия травмы Кристал Пэлас Трент Александер-Арнолд Эберечи Эзе Конор Брэдли Здоровье Футбол

Конор Брэдли получил травму в матче «Ливерпуля» с «Кристал Пэлас».

Проблемы со здоровьем у 20-летнего защитника возникли после столкновения с полузащитником Эберечи Эзе в начале второго тайма игры 33-го тура АПЛ.

Вместо североирландца на 48-й минуте вышел Трент Александер-Арнолд, пропустивший последние два месяца из-за травмы.

Брэдли в текущем сезоне провел в чемпионате 10 матчей и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Azamat Jumanazarov
Прямо, если играешь за Босса, нужно топить. А не ходить пешком
хорошо, так ещё раз, а какая тогда цель этого слива, раз не играют за босса, а сливают его?
+1
0
+1
Ответ Azamat Jumanazarov
Где характер, где выдержка? Я не вижу уже 3ю игру.
как это относится к тому, что я спросил, и к тому, что вы сами в первом комменте написали?
+1
-1
0
Ответ Under
как это относится к тому, что я спросил, и к тому, что вы сами в первом комменте написали?
Прямо, если играешь за Босса, нужно топить. А не ходить пешком
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий