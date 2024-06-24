Участие Триппьера против Словении под вопросом из-за проблем с икроножной мышцей. Защитника могут заменить Гомес или Конса

Киран Триппьер может пропустить матч 3-го тура Евро-2024 против Словении.

У левого защитника сборной проблемы с икроножной мышцей, игры с Сербией (1:0) и Данией (1:1) футболист «Ньюкасла» провел с болью.

Поскольку Люк Шоу по-прежнему восстанавливается от травмы, на позиции левого защитника за британцев могут сыграть или – они уже подменяли во время тренировок.

Матч Англия – Словения пройдет во вторник.

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