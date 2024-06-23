Эшли Коул о cоставе Англии перед Словенией: «Сака мог бы отдохнуть, а Фоден сыграть справа. Его несправедливо критикуют за игру не на своей позиции, но мы знаем, насколько он хорош»

Теги Эшли Коул Манчестер Сити Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Сборная Словении по футболу Евро-2024 Филип Фоден Энтони Гордон Букайо Сака Футбол

Эшли Коул порассуждал о необходимых перестановках в составе сборной Англии.

После двух туров Евро-2024 команда Гарета Саутгейта набрала 4 очка и лидирует в группе C. Во вторник англичанам предстоит сыграть со Словенией.

«Я бы хотел, чтобы Энтони Гордон играл слева, а Фоден – справа, потому что, мне кажется, на него набросились несправедливо. Это также можно рассматривать как отдых для Сака. Я бы хотел, чтобы Фоден показал миру, насколько он хорош, потому что мы это знаем.

Я чувствую, что его несправедливо критиковали за игру не на своей позиции. Люди могут говорить, что он игрок мирового класса и должен уметь адаптироваться, это справедливо, я понимаю. Но я бы хотел, чтобы он продемонстрировал то, что мы видим, когда он играет за «Манчестер Сити», – сказал экс-игрок сборной Англии в беседе с beIN Sports.

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3 комментария
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Выпустите уже Палмера. Он оживил Челси, может и с Англией сработает.
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Чтобы Фоден показал то, что показывает за Ман Сити, надо, чтобы в сборной был тренер. Пора уже всем признать, что с Саутгейтом ни один игрок не будет играть на своем уровне
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Так Фоден и не игрок фланга.
Его постоянно тянет в центр.
Если кого и сажать,то Беллингема,чтобы друг другу не мешали.
Палмер тоже на фланге не играет.
Он в Челси вообще не привязан к позиции.
Смелее надо играть.
Не в игроках дело,а в установке тренера.
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