Эшли Коул о cоставе Англии перед Словенией: «Сака мог бы отдохнуть, а Фоден сыграть справа. Его несправедливо критикуют за игру не на своей позиции, но мы знаем, насколько он хорош»

Эшли Коул порассуждал о необходимых перестановках в составе сборной Англии.

После двух туров команда набрала 4 очка и лидирует в группе C. Во вторник англичанам предстоит сыграть со Словенией.

«Я бы хотел, чтобы играл слева, а – справа, потому что, мне кажется, на него набросились несправедливо. Это также можно рассматривать как отдых для . Я бы хотел, чтобы Фоден показал миру, насколько он хорош, потому что мы это знаем.

Я чувствую, что его несправедливо критиковали за игру не на своей позиции. Люди могут говорить, что он игрок мирового класса и должен уметь адаптироваться, это справедливо, я понимаю. Но я бы хотел, чтобы он продемонстрировал то, что мы видим, когда он играет за «Манчестер Сити», – сказал экс-игрок сборной в беседе с beIN Sports.

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