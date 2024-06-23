Пирс о Шоу на Евро: «Катастрофа для Англии, если он не готов играть. Рискнуть взять его стоило, он нужен команде»

Стюарт Пирс высказался о решении взять Люка Шоу в сборную Англии на Евро-2024.

Левый защитник « » не играл из-за травмы с февраля, но все же вошел в окончательный состав сборной Англии на чемпионат Европы. Игрок продолжает тренироваться отдельно от остальной команды и вряд ли сможет сыграть до стадии четвертьфинала.

«Если Люк Шоу не готов играть, то это катастрофа для Англии.

Существовал шанс, что он будет в хорошей форме и доступен на турнире, и, очевидно, получил руководство от медицинского персонала. Но если он будет готов только к 1/8 или 1/4 финала, это слишком для игрока, который не играл с февраля.

Но думаю, что стоило рискнуть взять его, он просто нужен в команде», – сказал бывший игрок и тренер английской сборной.

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