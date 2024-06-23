Пирс о Шоу на Евро: «Катастрофа для Англии, если он не готов играть. Рискнуть взять его стоило, он нужен команде»
Стюарт Пирс высказался о решении взять Люка Шоу в сборную Англии на Евро-2024.
Левый защитник «Манчестер Юнайтед» не играл из-за травмы с февраля, но все же вошел в окончательный состав сборной Англии на чемпионат Европы. Игрок продолжает тренироваться отдельно от остальной команды и вряд ли сможет сыграть до стадии четвертьфинала.
«Если Люк Шоу не готов играть, то это катастрофа для Англии.
Существовал шанс, что он будет в хорошей форме и доступен на турнире, и, очевидно, Гарет Саутгейт получил руководство от медицинского персонала. Но если он будет готов только к 1/8 или 1/4 финала, это слишком для игрока, который не играл с февраля.
Но думаю, что стоило рискнуть взять его, он просто нужен в команде», – сказал бывший игрок и тренер английской сборной.
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а без лентяя Рэшфорда, так вообще импотенты в атаке.
И кстати, потом тупым тираном будет Тен Хаг, который просит Шоу выйти на игру не до конца готовым. Хотя тут у всех троих, включая Шоу, с головой проблемы: один просит поиграть с травмой, второй берет на Евро с травмой, третий соглашается на все.