Пирс о Шоу на Евро: «Катастрофа для Англии, если он не готов играть. Рискнуть взять его стоило, он нужен команде»

Теги Манчестер Юнайтед Стюарт Пирс Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия травмы Евро-2024 Люк Шоу Футбол

Стюарт Пирс высказался о решении взять Люка Шоу в сборную Англии на Евро-2024.

Левый защитник «Манчестер Юнайтед» не играл из-за травмы с февраля, но все же вошел в окончательный состав сборной Англии на чемпионат Европы. Игрок продолжает тренироваться отдельно от остальной команды и вряд ли сможет сыграть до стадии четвертьфинала.

«Если Люк Шоу не готов играть, то это катастрофа для Англии.

Существовал шанс, что он будет в хорошей форме и доступен на турнире, и, очевидно, Гарет Саутгейт получил руководство от медицинского персонала. Но если он будет готов только к 1/8 или 1/4 финала, это слишком для игрока, который не играл с февраля.

Но думаю, что стоило рискнуть взять его, он просто нужен в команде», – сказал бывший игрок и тренер английской сборной.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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7 комментариев
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очевидно, что сборная Англии, без двух любимчиков Саутгейта - Шоу и Макгвайра - это уже не та сборная Англии.
а без лентяя Рэшфорда, так вообще импотенты в атаке.
+6
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Катастрофа - это то, что Шоу в принципе взяли и то что он сам согласился. Он не играет с февраля, но Саутгейт почему-то считает что Шоу сможет сразу выйти, показать уровень и не сломаться при его хрустальности.
И кстати, потом тупым тираном будет Тен Хаг, который просит Шоу выйти на игру не до конца готовым. Хотя тут у всех троих, включая Шоу, с головой проблемы: один просит поиграть с травмой, второй берет на Евро с травмой, третий соглашается на все.
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+4
игроков на 3 топ состава, проблема не в игроках, а в том, какой антифутбол ставит Саутгейт. Что атакуют нелепо что защищаются нелепо, он даже автобус нормальный не может выстроить , они просто отдают мяч и отпинываются от своих ворот
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Если Англия продолжит играть в то во что играет сейчас то их не будет в 1/4
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Так нужен, или нет?
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Превратился в хронического травмата, думаю и МЮ его пора продавать, вместе с Маласией и покупать двух новых ЛЗ.
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