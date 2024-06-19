Шоу не сыграет против Дании. Защитник Англии и «МЮ» не восстановился после травмы бедра – он не играл с февраля
Люк Шоу пропустит матч против сборной Дании.
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подтвердил, что защитник «МЮ» по-прежнему не восстановился от травмы бедра. Последний раз Шоу выходил на поле 18 февраля.
«Люк не сыграет завтра, он на пути к тому, о чем мы думали изначально. Ему нужно еще немного поработать.
Бывают дни, когда ему нужно делать больше, чем остальным, и он нуждается в восстановлении. Он по-прежнему участвует в тренировках и работает по индивидуальной программе», – сказал главный тренер сборной Англии.
Шоу рассказал, что усугубил повреждение бедра из-за просьбы тен Хага сыграть после травмы: «Если тренер просит выйти, я не откажусь. Виноваты все: я, медперсонал»
Саутгейт его даже не рассматривал, решил что поломанный Шоу лучше)) Причём Шоу может и не успеть восстановиться или выйти, и в первой же игре рецидивист получить... 🤷