Шоу не сыграет против Дании. Защитник Англии и «МЮ» не восстановился после травмы бедра – он не играл с февраля

Теги Манчестер Юнайтед Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Сборная Дании по футболу травмы Евро-2024 Люк Шоу Футбол

Люк Шоу пропустит матч против сборной Дании.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подтвердил, что защитник «МЮ» по-прежнему не восстановился от травмы бедра. Последний раз Шоу выходил на поле 18 февраля.

«Люк не сыграет завтра, он на пути к тому, о чем мы думали изначально. Ему нужно еще немного поработать.

Бывают дни, когда ему нужно делать больше, чем остальным, и он нуждается в восстановлении. Он по-прежнему участвует в тренировках и работает по индивидуальной программе», – сказал главный тренер сборной Англии.

Шоу рассказал, что усугубил повреждение бедра из-за просьбы тен Хага сыграть после травмы: «Если тренер просит выйти, я не откажусь. Виноваты все: я, медперсонал»

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17 комментариев
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"Гениальный" вызов Саутгейта. Явно форсирует восстановление Шоу, которому по-хорошему надо спокойно лечиться дома и готовиться к новому сезону. Сейчас выпустит после полугода без футбола и в случае ошибки всех собак спустят на Люка. Удивительно, что такое происходит в сборной Англии, где уж точно никто не жалуется на нехватку игроков
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Лучше бы вызвали Митчелла из Кристал Пэлас
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Зачем брать на такой крупный турнир, травмированного игрока ?
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
"Гениальный" вызов Саутгейта. Явно форсирует восстановление Шоу, которому по-хорошему надо спокойно лечиться дома и готовиться к новому сезону. Сейчас выпустит после полугода без футбола и в случае ошибки всех собак спустят на Люка. Удивительно, что такое происходит в сборной Англии, где уж точно никто не жалуется на нехватку игроков
На Люка ? Разве не на Хага ?
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Могли бы оставить Гомеза или взять Митчела, чем мучить Шоу. Богомол совсем не в ладах с головой.
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Ответ Alexander Yavriantz
Ну на позиции ЛЗ только средненький Трипьер, но конечно не хотелось бы очередной травмы Шо..
Латераль левый Митчелл из КП. Отличный сезон как раз провел.
Саутгейт его даже не рассматривал, решил что поломанный Шоу лучше)) Причём Шоу может и не успеть восстановиться или выйти, и в первой же игре рецидивист получить... 🤷
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Южный проход взял на турнир травмированного игрока?
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Ответ Английский_пациент
Так другого ЛЗ просто нет.
Минусовщики просто не в курсе, что профильные ЛЗ с английским паспортом проблема. )
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Ответ ZarvuR2020
Зачехлил Чилли, но повёз любимого поломанного скуфа
а Чилли стало быть не поломаный?
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Зачехлил Чилли, но повёз любимого поломанного скуфа
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Ну зато хоть Германию увидел!
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
"Гениальный" вызов Саутгейта. Явно форсирует восстановление Шоу, которому по-хорошему надо спокойно лечиться дома и готовиться к новому сезону. Сейчас выпустит после полугода без футбола и в случае ошибки всех собак спустят на Люка. Удивительно, что такое происходит в сборной Англии, где уж точно никто не жалуется на нехватку игроков
Ну на позиции ЛЗ только средненький Трипьер, но конечно не хотелось бы очередной травмы Шо..
+3
-3
0
Ответ Бенисио Дель Пьеро
"Гениальный" вызов Саутгейта. Явно форсирует восстановление Шоу, которому по-хорошему надо спокойно лечиться дома и готовиться к новому сезону. Сейчас выпустит после полугода без футбола и в случае ошибки всех собак спустят на Люка. Удивительно, что такое происходит в сборной Англии, где уж точно никто не жалуется на нехватку игроков
Так другого ЛЗ просто нет.
+3
-3
0
Ответ Artuom Batishev
Латераль левый Митчелл из КП. Отличный сезон как раз провел. Саутгейт его даже не рассматривал, решил что поломанный Шоу лучше)) Причём Шоу может и не успеть восстановиться или выйти, и в первой же игре рецидивист получить... 🤷
Митчелл профильный левый хавбек, а не фулбэк. Сзади играл вынуждено и результаты первой половины сезона КП были далëки от отличного в том числе по этой причине. Вторую половину сезона отыграл на своей профильной позиции хорошо. Триппьер же универсал, поэтому сзади не Митчелл.
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Ответ #SharkTeam
Южный проход взял на турнир травмированного игрока?
Ну почти .
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Ответ Under
а Чилли стало быть не поломаный?
Сезон он закончил без травм
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