Робертсон, Собослаи, Мактоминей и Орбан выйдут в старте на матч Шотландия – Венгрия

Теги Сборная Венгрии по футболу Сборная Шотландии по футболу Стив Кларк Петер Гулачи Евро-2024 Грант Хэнли Вилли Орбан Каллум Макгрегор Марко Росси 1964 Ангус Ганн Эндрю Робертсон Че Адамс Роланд Шаллаи Джон Макгинн Скотт Маккенна Джек Хендри Скотт Мактоминей Эндре Ботка Каллум Стайлз Энтони Ралстон Барнабаш Варга Андраш Шефер Доминик Собослаи Бендегуз Болла Билли Гилмор Мартон Дардаи Милош Керкез Футбол

Объявлены составы на игру Шотландия – Венгрия на Евро-2024.

Стив Кларк выпустит в старте следующих игроков:

вратарь: Ангус Ганн;

защита: Эндрю Робертсон, Скотт Маккенна, Грант Хэнли, Джек Хендри, Энтони Ралстон;

полузащита: Джон Макгинн, Билли Гилмор, Каллум Макгрегор, Скотт Мактоминей;

нападение: Че Адамс.

В команде Марко Росси с первой минуты сыграют:

вратарь: Петер Гулачи;

защита: Мартон Дардаи, Вилли Орбан, Эндре Ботка;

полузащита: Милош Керкез, Андраш Шефер, Каллум Стайлз, Бендегуз Болла;

нападение: Доминик Собослаи, Роланд Шаллаи, Барнабаш Варга.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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1 комментарий
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Орбан и тут успел. Вот уникум политик
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