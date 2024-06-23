Робертсон, Собослаи, Мактоминей и Орбан выйдут в старте на матч Шотландия – Венгрия
Объявлены составы на игру Шотландия – Венгрия на Евро-2024.
Стив Кларк выпустит в старте следующих игроков:
– вратарь: Ангус Ганн;
– защита: Эндрю Робертсон, Скотт Маккенна, Грант Хэнли, Джек Хендри, Энтони Ралстон;
– полузащита: Джон Макгинн, Билли Гилмор, Каллум Макгрегор, Скотт Мактоминей;
– нападение: Че Адамс.
В команде Марко Росси с первой минуты сыграют:
– вратарь: Петер Гулачи;
– защита: Мартон Дардаи, Вилли Орбан, Эндре Ботка;
– полузащита: Милош Керкез, Андраш Шефер, Каллум Стайлз, Бендегуз Болла;
– нападение: Доминик Собослаи, Роланд Шаллаи, Барнабаш Варга.
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