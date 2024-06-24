Чобот отпраздновал гол Шотландии с футболкой травмировавшегося Варги. Венгры сделали фото с ней после матча

Игроки сборной Венгрии выразили поддержку Барнабашу Варге после тяжелой травмы.

Нападающий сборной Венгрии получил повреждение в результате столкновения с вратарем сборной Шотландии Ангусом Ганном во втором тайме матча Евро-2024. Варгу увезли в больницу, он в сознании.

Игра закончилась победой Венгрии со счетом 1:0 благодаря голу на 100-й минуте. Автор победного гола Кевин Чобот держал в руках футболку Варги.

Фото: Gettyimages.ru/Carl Recine

После матча венгерские футболисты поддержали партнера по команде. Сборная сделала совместное фото, на котором демонстрировала футболку Варги.

Фото: кадр из трансляции Bein Sports

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?