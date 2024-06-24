Чобот отпраздновал гол Шотландии с футболкой травмировавшегося Варги. Венгры сделали фото с ней после матча

Теги Сборная Венгрии по футболу травмы Сборная Шотландии по футболу Евро-2024 Барнабаш Варга Кевин Чобот Футбол

Игроки сборной Венгрии выразили поддержку Барнабашу Варге после тяжелой травмы.

Нападающий сборной Венгрии получил повреждение в результате столкновения с вратарем сборной Шотландии Ангусом Ганном во втором тайме матча Евро-2024. Варгу увезли в больницу, он в сознании.

Игра закончилась победой Венгрии со счетом 1:0 благодаря голу на 100-й минуте. Автор победного гола Кевин Чобот держал в руках футболку Варги.

Фото: Gettyimages.ru/Carl Recine

После матча венгерские футболисты поддержали партнера по команде. Сборная сделала совместное фото, на котором демонстрировала футболку Варги.

Фото: кадр из трансляции Bein Sports

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2 комментария
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Красавцы, за поступок и за победу! Варге здоровья огромного 🙏
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Молодцы, достойно. Варге скорейшего выздоровления!
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