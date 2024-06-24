Шаллаи выбран лучшим в матче Шотландия – Венгрия. Хавбек сделал голевой пас на 100-й минуте

Теги бундеслига Германия Сборная Венгрии по футболу рейтинги Сборная Шотландии по футболу Евро-2024 Фрайбург Роланд Шаллаи Футбол

Представлен лучший футболист игры Шотландия – Венгрия.

По итогам матча заключительного тура группового этапа Евро-2024 приз получил венгерский полузащитник Роланд Шаллаи, отметившийся результативной передачей на 10-й добавленной ко второму тайму минуте.

Венгрия одержала победу со счетом 1:0.

Фото: twitter.com/EURO2024

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4 комментария
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Будет что внукам показать, теперь поедет домой с хорошим настроением.
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Пас получился роскошный. В такой момент истины так точно отдать, просто браво
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Вратари раздают ассисты, игроки забивают на последних секундах и дают возможность попытать счастье с выходом из группы, и о таких вещах будут 1-2 новости.

Криштик дает корявый ассист при счете 2-0, сотни новостей:))
+2
-2
0
Ответ Папа Футбола
Будет что внукам показать, теперь поедет домой с хорошим настроением.
Ну вообще-то они будут в плей-офф
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