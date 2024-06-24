Шаллаи выбран лучшим в матче Шотландия – Венгрия. Хавбек сделал голевой пас на 100-й минуте
Представлен лучший футболист игры Шотландия – Венгрия.
По итогам матча заключительного тура группового этапа Евро-2024 приз получил венгерский полузащитник Роланд Шаллаи, отметившийся результативной передачей на 10-й добавленной ко второму тайму минуте.
Венгрия одержала победу со счетом 1:0.
Фото: twitter.com/EURO2024
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