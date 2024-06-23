Евро-2024. Германия против Швейцарии, Шотландия сыграет с Венгрией

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В Германии стартуют матчи 3-го тура группового этапа Евро-2024.

Сборная Германии сыграет со Швейцарией, Шотландия – с Венгрией.  

Евро-2024

3-й тур

Группа А

Швейцария – Германия
Дата проведения
23 июня, 22.00, «Дойче банк Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Шотландия – Венгрия
Дата проведения
23 июня, 22.00, «МХП-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы Евро-2024

Статистика Евро-2024

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17 комментариев
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Удачи сборным Германии и Шотландии ✊.
+3
0
+3
Кто лучше для Германии в четвертьфинале: Испания или Англия? Если немцы проигрывают Швейцарии, то получают в четвертьфинале Англию, если играют вничью или выигрывают - Испанию.
+2
-1
+1
За Германию!
Удачи Бундестим!
+2
-1
+1
После сегодняшнего дня любой матч может оказаться последним в карьере Тони Крооса (
+1
0
+1
Ответ Пнин
Кто лучше для Германии в четвертьфинале: Испания или Англия? Если немцы проигрывают Швейцарии, то получают в четвертьфинале Англию, если играют вничью или выигрывают - Испанию.
Игроки Германии мотивированы и не думаю что они будут выбирать удобного соперника
+1
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За Скоттов!
0
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Бельгия -Украина будет топ матч, с какой стороны не посмотреть!!!!!💥
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Германии и Бундестим победы!
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За Швейцарию и Венгрию 🤘🤘🙏🙏
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Венгры должны сегодня победить. Удачи им
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Бельгия, Румыния, Украина, Словакия - все по 3 очка, последний тур жара.
Думаю Бельгия и Румыния выиграют и будет так:
1.Бельгия (проход)
2.Румыния (проход)
3.Украина (проход)
4.Словакия (вылет по личным встречам)
0
0
0
Ответ Пнин
Кто лучше для Германии в четвертьфинале: Испания или Англия? Если немцы проигрывают Швейцарии, то получают в четвертьфинале Англию, если играют вничью или выигрывают - Испанию.
Но ещё 2 место группы А выходит на 2 место группы Б. Нужна ли Италия/Хорватия немцам в 1/8?
+1
-1
0
Ответ reus
За Скоттов!
Мактоминеев?
0
0
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Ответ PIT-BUL
Мактоминеев?
И за Макгиннов, МакГрегоров, Маклейнов..За наследников Али Маккойста)
0
0
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