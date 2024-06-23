Евро-2024. Германия против Швейцарии, Шотландия сыграет с Венгрией
В Германии стартуют матчи 3-го тура группового этапа Евро-2024.
Сборная Германии сыграет со Швейцарией, Шотландия – с Венгрией.
Евро-2024
3-й тур
Группа А
- Дата проведения
- 23 июня, 22.00, «Дойче банк Парк»
- Дата проведения
- 23 июня, 22.00, «МХП-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Удачи Бундестим!
Думаю Бельгия и Румыния выиграют и будет так:
1.Бельгия (проход)
2.Румыния (проход)
3.Украина (проход)
4.Словакия (вылет по личным встречам)