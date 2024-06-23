У Германии один удар в створ Швейцарии в 1-м тайме матча домашнего Евро. Немцы уступают 0:1, владея мячом 66% времени

Сборная Германии уступает Швейцарии после первого тайма.

Команда Юлиана Нагельсманна за первую половину матча домашнего чемпионата Европы нанесла лишь один удар в створ ворот соперника. У швейцарцев тоже одно точное попадание – полузащитник Дан Ндойе открыл счет на 28-й минуте.

По общему количеству ударов превосходит Швейцарию – 7 против 2. Также немцы больше владеют мячом – 66% против 34%.

Швейцария – Германия. 1:0 – Ндойе забил, гол Андриха отменили из-за фола Мусиалы. Онлайн-трансляция

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