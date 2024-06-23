У Германии один удар в створ Швейцарии в 1-м тайме матча домашнего Евро. Немцы уступают 0:1, владея мячом 66% времени

Теги Сборная Германии по футболу Сборная Швейцарии по футболу Мурат Якин Евро-2024 Юлиан Нагельсманн Футбол

Сборная Германии уступает Швейцарии после первого тайма.

Команда Юлиана Нагельсманна за первую половину матча домашнего чемпионата Европы нанесла лишь один удар в створ ворот соперника. У швейцарцев тоже одно точное попадание – полузащитник Дан Ндойе открыл счет на 28-й минуте.

По общему количеству ударов Германия превосходит Швейцарию – 7 против 2. Также немцы больше владеют мячом – 66% против 34%.

Швейцария – Германия. 1:0 – Ндойе забил, гол Андриха отменили из-за фола Мусиалы. Онлайн-трансляция

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11 комментариев
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Один более-менее серьезный соперник и у Германии начинаются проблемы
+6
-1
+5
Немцы спецом сливают, чтобы не поасть на Испанию.
+6
-1
+5
Ответ Дмитрий
Немцы спецом сливают, чтобы не поасть на Испанию.
Че за бред? Как немцы с 1 места могут попасть на Испанию с 1 места?
+2
0
+2
Ответ Дмитрий
1/4
Ха, так с такой игрой надо еще 1/8 пройти. Там нет такого запаса прочности, чтоб себе со 2 тура в группе выбирать соперников по 1/4)
+2
0
+2
Конечно играть еще целый тайм но надеюсь Швейцария выиграет и Германия с большой вероятностью зарубится в 1/8 с Англией
+2
-1
+1
Ответ Filipp Gorski
Конечно играть еще целый тайм но надеюсь Швейцария выиграет и Германия с большой вероятностью зарубится в 1/8 с Англией
При втором месте немцы в 1/8 попадают на второе место группы В а это на данный момент Италия,а дальше по сетке в 1/4 идут англы
+1
0
+1
Разве? Ну тоже отличная новость
0
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Ответ BVB 09
При втором месте немцы в 1/8 попадают на второе место группы В а это на данный момент Италия,а дальше по сетке в 1/4 идут англы
Тоже хороший вариант
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Ответ Дмитрий
Немцы спецом сливают, чтобы не поасть на Испанию.
А также Португалию и Францию. Другая половина сетки действительно выглядит проще.
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Ответ TheCasper13
Че за бред? Как немцы с 1 места могут попасть на Испанию с 1 места?
1/4
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