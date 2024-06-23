Райс о критике сборной Англии: «Так говорят, будто мы вылетаем с Евро, хотя мы первые в группе. Давайте вселим уверенность в игроков, скажем Фодену, Беллингему, что они лучшие в мире»

Деклан Райс высказался о критике в адрес сборной Англии, звучащей от экс-игроков.

«Я не разочарован, потому что я уже достаточно долго играю в футбол и знаю, как они работают. Поэтому меня это совершенно не беспокоит. У них есть право на свое мнение. Они на телевидении, они говорят то, что хотят.

Некоторых из них я знаю лично, отличные ребята. Но они были на нашем месте, и, прежде чем говорить, иногда они должны подумать о том, что были там, где сейчас я, и не добивались хороших результатов на турнирах.

Я не знаю, почему все чувствуют, что Англия так уж плохо выступает на этом Евро. Об этом говорят так, будто мы вылетаем. А мы занимаем первое место в группе.

Нам нужно сохранять позитивный настрой. Давайте вселим уверенность в футболистов. Ваши игроки, такие как , , , – давайте скажем им, что они лучшие на свете. Пусть они читают и думают: «Я выйду и отдам все силы». Это лучше, чем если они будут читать негативные комментарии и держать их в голове, думая, что они не в состоянии играть определенным образом», – сказал хавбек сборной Англии.

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