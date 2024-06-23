Райс о критике сборной Англии: «Так говорят, будто мы вылетаем с Евро, хотя мы первые в группе. Давайте вселим уверенность в игроков, скажем Фодену, Беллингему, что они лучшие в мире»

Теги Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Арсенал Евро-2024 Филип Фоден Деклан Райс Букайо Сака Джуд Беллингем Футбол

Деклан Райс высказался о критике в адрес сборной Англии, звучащей от экс-игроков.

«Я не разочарован, потому что я уже достаточно долго играю в футбол и знаю, как они работают. Поэтому меня это совершенно не беспокоит. У них есть право на свое мнение. Они на телевидении, они говорят то, что хотят.

Некоторых из них я знаю лично, отличные ребята. Но они были на нашем месте, и, прежде чем говорить, иногда они должны подумать о том, что были там, где сейчас я, и не добивались хороших результатов на турнирах.

Я не знаю, почему все чувствуют, что Англия так уж плохо выступает на этом Евро. Об этом говорят так, будто мы вылетаем. А мы занимаем первое место в группе.

Нам нужно сохранять позитивный настрой. Давайте вселим уверенность в футболистов. Ваши игроки, такие как Фил Фоден, Сака, Джуд Беллингем, – давайте скажем им, что они лучшие на свете. Пусть они читают и думают: «Я выйду и отдам все силы». Это лучше, чем если они будут читать негативные комментарии и держать их в голове, думая, что они не в состоянии играть определенным образом», – сказал хавбек сборной Англии.

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21 комментарий
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Они и вправду делают вид что не понимают чем люди недовольны? У вас состав самый дорогой, одни из лучших игроков из лучших клубов топовых чемпионатов, а играете на уровне аутсайдеров турнира. С такой игрой сборную Англии выбьет первая же топовая сборная или же просто хорошо организованная сборная по типу Швейцарии.
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Давайте без давайте, товарищ Деклан.
+24
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Ответ zzzeeerrrooo
Комментарий скрыт
И это значит, что вообще не выиграет теперь или что? К чему твой комментарий? Я пишу про текущее состояние команд. И я не пишу, что Швейцария точно обыграет англичан. Если сборная Англии продолжит играть в такой же блевотный футбол, то далеко не пройдет. Условная нынешняя Швейцария сможет выбить англичан, если англичане продолжат играть так же, а Саутгейт будет и дальше выпускать на замену всяких Боуэнов.
+8
0
+8
Игроки хорошие, а вот по тренеру вопросы
+6
-2
+4
скажите уже саутгейту, что у него в команде лучшие в мире игроки, а не дуболомы из чемпионшипа, которым перед каждым матчам нужно объяснять, как постараться удержать нулевую ничью.
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Конечно с таким составом хочется видеть острую, атакующую игру. А команда паркует автобус с середины первого тайма, после забитого гола. Тактика Саутгейта вызывает только негативную реакцию. Посмотрим как далеко они пройдут.
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Фоменко и Беллингем лучшие , но не в сборной Англии.
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Во первых, критика звучит не только от экс-игроков, но и от болел по всему миру. Во вторых, имея в составе одних из лучших в мире игроков- именно поэтому и возникают вопросы по игре к тренеру.
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а ещё давайте сменим тренера и будем больше играть в атаку
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А давайте им прям сейчас вручим золотые мячи для пущей уверенности
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Почему ругаете мы ж еще не вылетели? Нужно поддержать
...
Почему ругаете, мы ж уже вылетели? Нужно поддержать
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Халва, халва, халва........................
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Ответ MU4evainmyheart!!!
И это значит, что вообще не выиграет теперь или что? К чему твой комментарий? Я пишу про текущее состояние команд. И я не пишу, что Швейцария точно обыграет англичан. Если сборная Англии продолжит играть в такой же блевотный футбол, то далеко не пройдет. Условная нынешняя Швейцария сможет выбить англичан, если англичане продолжат играть так же, а Саутгейт будет и дальше выпускать на замену всяких Боуэнов.
А чем Германия или Франция лучше?
Такое же г если соп качественный
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Ответ zzzeeerrrooo
А чем Германия или Франция лучше? Такое же г если соп качественный
Слушай, новость про сборную Англии. Очередной игрок сборной не понимает за что их хейтят и критикуют. Хотя все очевидно. Я посмотрел две игры сборной Германии и чувства безнадеги как от англичан у меня нет. Да и не болею я за сборную Германии. Матчи сборной Франции я не смотрел, потому что не смог, поэтому ничего сказать не могу.
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Ответ MU4evainmyheart!!!
Они и вправду делают вид что не понимают чем люди недовольны? У вас состав самый дорогой, одни из лучших игроков из лучших клубов топовых чемпионатов, а играете на уровне аутсайдеров турнира. С такой игрой сборную Англии выбьет первая же топовая сборная или же просто хорошо организованная сборная по типу Швейцарии.
Кстати судя по жеребьевки - то такой соперник им может достаться сразу на вылет.Ведь там вроде может быть Чехия,Словакия,Австрия
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