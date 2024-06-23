Мерсон об Англии на Евро: «Нет плана. Чтобы победить, надо выпускать Палмера, а не Боуэна. Грилиш не вызван, потому что он может спросить у Саутгейта, почему он не играет»

Пол Мерсон недоволен работой Гарета Саутгейта на Евро-2024.

Бывший игрок «Арсенала» раскритиковал выбор состава на матч Евро-2024 против Дании (1:1).

«О чем думают и ? После полутора неудачных выступлений они больше не сыграли ни минуты.

нет в составе, потому что я представляю, как он был бы зол. Я не могу представить, чтобы Гордон и Палмер что-то сказали [ ]. Мне кажется, что они лишь говорят сами себе: «Возможно, я должен был играть». Я не представляю, что они бы что-то сказали. Но я могу представить, как Джек Грилиш подходит к Гарету и спрашивает: «Почему я не играю?»

Боуэн может быть полезен, когда нужно сохранить преимущество в счете. Вы ставите его справа, и он будет делать то, что от него требуется – подниматься и опускаться, делать прострельные передачи и блокировать прострелы [соперника].

Но, на мой взгляд, его выпускают не для того, чтобы выиграть матч. Для этого есть подходящий игрок – нужно задействовать Палмера. В этом сезоне он забил 20 голов, у него есть чутье.

Когда выходит Эзе, он почти не касается мяча. Плана нет. Я бы выпустил Уоткинса, но мне нужно было бы оставить Кейна. Я бы должен был найти способ сохранить в составе, потому что игроки мирового класса должны присутствовать на поле», – сказал бывший игрок «Арсенала».

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