Мерсон об Англии на Евро: «Нет плана. Чтобы победить, надо выпускать Палмера, а не Боуэна. Грилиш не вызван, потому что он может спросить у Саутгейта, почему он не играет»

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Пол Мерсон недоволен работой Гарета Саутгейта на Евро-2024.

Бывший игрок «Арсенала» раскритиковал выбор состава на матч Евро-2024 против Дании (1:1).

«О чем думают Энтони Гордон и Коул Палмер? После полутора неудачных выступлений они больше не сыграли ни минуты.

Джека Грилиша нет в составе, потому что я представляю, как он был бы зол. Я не могу представить, чтобы Гордон и Палмер что-то сказали [Саутгейту]. Мне кажется, что они лишь говорят сами себе: «Возможно, я должен был играть». Я не представляю, что они бы что-то сказали. Но я могу представить, как Джек Грилиш подходит к Гарету и спрашивает: «Почему я не играю?»

Боуэн может быть полезен, когда нужно сохранить преимущество в счете. Вы ставите его справа, и он будет делать то, что от него требуется – подниматься и опускаться, делать прострельные передачи и блокировать прострелы [соперника].

Но, на мой взгляд, его выпускают не для того, чтобы выиграть матч. Для этого есть подходящий игрок – нужно задействовать Палмера. В этом сезоне он забил 20 голов, у него есть чутье.

Когда выходит Эзе, он почти не касается мяча. Плана нет. Я бы выпустил Уоткинса, но мне нужно было бы оставить Кейна. Я бы должен был найти способ сохранить Кейна в составе, потому что игроки мирового класса должны присутствовать на поле», – сказал бывший игрок «Арсенала».

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8 комментариев
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Саутгейт 8 лет играет в одно и то же , а недовольные как будто в первый раз увидели его игру)) снимать надо было уже давно , чем ждать, что Саутгейт вдруг перестроит игру и покажет класс 👍
+9
-1
+8
Ответ Олег Ринкевич
Я тоже вполне представляю, как грилиш подходит к саутгейта... С бутылочкой пива)
И падает на скамейку запасных
+6
-1
+5
Я тоже вполне представляю, как грилиш подходит к саутгейта... С бутылочкой пива)
+3
-2
+1
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