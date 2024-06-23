Де ла Фуэнте о матче с Албанией: «Испания должна подойти к этой игре как к последней – на карту поставлено многое. Наш принцип – постоянно совершенствоваться»

Луис де ла Фуэнте высказался о предстоящем матче с Албанией.

«У нас многое поставлено на карту. Мы должны продолжать совершенствоваться и подойти к матчу так, будто это наша последняя игра. Мы составим план на игру, в котором будут задействованы те, кто будет готов лучше всего.

Мы смотрим на вещи приземленно. Я очень высоко отзывался об , потому что считаю именно так. Это будет очень сложный матч. Мы внесем изменения, которые сочтем необходимыми для того, чтобы к этому матчу у нас был лучший состав. Я полностью доверяю 26 игрокам [в заявке]. В этом смысле я очень спокоен.

У нас есть возможности для совершенствования, но мы все делаем правильно. Мы хотим быть конкурентоспособными. Нам предстоит пройти долгий путь, чтобы достичь уровня 2008 года и следующих поколений, но мы очень доверяем этому составу.

Совершенствоваться – это наш ежедневный принцип. Для этого есть огромный потенциал, и это вселяет оптимизм. Заканчивая тренировку, мы всегда говорим, что завтра сможем прибавить.

Дриблинг в центре поля нецелесообразен – мы хотим делать это ближе к воротам соперника. Мы хотим играть в тот футбол, которого требует от нас соперник. Времена изменились – если много лет назад владение мячом по большей части гарантировало вам победу, то теперь все изменилось», – сказал главный тренер сборной .

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