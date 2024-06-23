Ольмо об интересе «Барсы»: «Ла Лига – одна из лучших лиг в мире. Мое будущее определится до 14 июля, я спокоен и сосредоточен на Евро»

Теги бундеслига Германия Барселона Ла Лига Сборная Испании по футболу Евро-2024 РБ Лейпциг Дани Ольмо Футбол

Дани Ольмо ответил на вопрос о возможном переходе в «Барселону».

– Вы бы хотели вернуться в «Барселону»?

– Посмотрим, какие будут варианты. Я спокоен и сосредоточен на чемпионате Европы – посмотрим, что произойдет. Чемпионат моей страны – один из лучших в мире, я за ним слежу. Я также считаю высоким уровень немецкого чемпионата, АПЛ, возможно, на данный момент стоит выше.

Я могу сказать, что мое будущее определится до 14 июля. Я спокоен – я в сборной и [сосредоточен на том, чтобы] влиться в нее и внести свой вклад, – сказал полузащитник «РБ Лейпциг» и сборной Испании.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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4 комментария
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Он конечно неплох, но игроков его профиля в Барсе переизбыток, не нужон
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Ответ brno2020
Если сложить все вместе, якобы хотелки Барсы, тут даже МС, ПСЖ и ФФП вместе взятые нервно курят в сторонке. А ей, Барсе, приходится жить не с хотелками, а с действительностью! )
Я думаю тут очень много журналисты накидывают, я уверен у руководства есть план и мы всё увидим
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Наглядный пример искусства сказать много и ничего одновременно.
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Если сложить все вместе, якобы хотелки Барсы, тут даже МС, ПСЖ и ФФП вместе взятые нервно курят в сторонке. А ей, Барсе, приходится жить не с хотелками, а с действительностью! )
+1
-1
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