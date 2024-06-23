Ольмо об интересе «Барсы»: «Ла Лига – одна из лучших лиг в мире. Мое будущее определится до 14 июля, я спокоен и сосредоточен на Евро»

Дани Ольмо ответил на вопрос о возможном переходе в «Барселону».

– Вы бы хотели вернуться в «Барселону»?

– Посмотрим, какие будут варианты. Я спокоен и сосредоточен на чемпионате Европы – посмотрим, что произойдет. Чемпионат моей страны – один из лучших в мире, я за ним слежу. Я также считаю высоким уровень немецкого чемпионата, АПЛ, возможно, на данный момент стоит выше.

Я могу сказать, что мое будущее определится до 14 июля. Я спокоен – я в сборной и [сосредоточен на том, чтобы] влиться в нее и внести свой вклад, – сказал полузащитник « » и сборной .

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?