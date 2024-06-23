Пирс Морган: «Германия выглядит остро. Англия зажжется, если Саутгейт нажмет на кнопку «чертова атака». Но самый сильный состав у Португалии, Роналду отчаянно хочет победить»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Англии по футболу Сборная Франции по футболу Сборная Испании по футболу Евро-2024 Килиан Мбаппе Пирс Морган Футбол

Пирс Морган считает, что у Португалии самый сильный состав на Евро.

«Германия выглядит остро. Англия скоро зажжется, если Саутгейт нажмет на кнопку «чертова атака», Франция будет в строю, если Мбаппе сможет играть, а Испания выглядит достойно.

Но ни у кого нет такого сильного состава, как у Португалии, и Роналду отчаянно хочет победить», – заявил журналист и телеведущий.

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16 комментариев
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Роналду оплатил подписку на услуги от Моргана)
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Ответ Доктор Щульц
У сборной Португалии самый сильный состав? Что за анекдот!
Пепе с Роналду 80 лет на двоих
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Ну а что ещё Морган может сказать, кроме фамилии Роналду?)))
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У сборной Португалии самый сильный состав? Что за анекдот!
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Ответ Spartakus1984
Опять лижет бесполезному Роналду
Все эксперты хорошо отзываются о игре Рона, но какой-то спартаковец считает его бесполезным. К вопросу об адекватности))
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Не нажмет, Пирс, не нажмет)
У него там по-другому кнопки подписаны..
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Пока у португальцев не было сильных соперников
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Ответ KING_OF_RUSSIA
Все эксперты хорошо отзываются о игре Рона, но какой-то спартаковец считает его бесполезным. К вопросу об адекватности))
Все эксперты говорят, что сборная Португалии сильная команда, но если они проиграют турнир, то рональдуфилы будут утверждать, что в сборной Португалии нет игрока мирового уровня, кроме рональду.
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Вшивый о бане, а Морган о Рональду.
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Как только проиграют, все будут виноваты кроме Рюналду.
Его персофаны начнут кидаться на тренера и на всех остальных. Если выиграют , то это Рюналду, а остальные не причём. Мы это уже больше 6,7 турниров за сборную слышим.
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Ответ Spartakus1984
Опять лижет бесполезному Роналду
А ты опять портишь воздух в общественном месте☝🏻🤣
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Ответ Spartakus1984
Я тебя понял,персофан Рональды)).
ну а ты хейтер, и в чем тогда смысл твоего сообщения?) обмен любезностями?)
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Ответ Din Rizaev
Все эксперты говорят, что сборная Португалии сильная команда, но если они проиграют турнир, то рональдуфилы будут утверждать, что в сборной Португалии нет игрока мирового уровня, кроме рональду.
лол, там много сильных сборных, каждая может выйграть, что ты вообще несешь?) по-твоему побеждает команда, где просто собраны сильнейшие игроки?) да и Рону уже 39 лет, он не претендует на роль первой скрипки
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