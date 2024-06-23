Пирс Морган: «Германия выглядит остро. Англия зажжется, если Саутгейт нажмет на кнопку «чертова атака». Но самый сильный состав у Португалии, Роналду отчаянно хочет победить»
Пирс Морган считает, что у Португалии самый сильный состав на Евро.
«Германия выглядит остро. Англия скоро зажжется, если Саутгейт нажмет на кнопку «чертова атака», Франция будет в строю, если Мбаппе сможет играть, а Испания выглядит достойно.
Но ни у кого нет такого сильного состава, как у Португалии, и Роналду отчаянно хочет победить», – заявил журналист и телеведущий.
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У него там по-другому кнопки подписаны..
Его персофаны начнут кидаться на тренера и на всех остальных. Если выиграют , то это Рюналду, а остальные не причём. Мы это уже больше 6,7 турниров за сборную слышим.