Де ла Фуэнте о Ямале: «Удивляет каждый день, он особенный. Ламин великолепен в своей скромности – он понимает, что находится в процессе становления»

Теги Барселона Ла Лига Сборная Испании по футболу Луис де ла Фуэнте Ламин Ямаль Футбол

Луис де ла Фуэнте высказался о характере Ламина Ямаля.

«Я не сравниваю Ламина ни с кем. Ему лучше быть скромным и приземленным. У него будут трудные времена, но он должен сохранять баланс.

Мы работаем с ним долгое время, и он удивляет каждый день. Он особенный игрок. Его великолепие в простоте и скромности. Он понимает, что обладает особым талантом, но находится в процессе становления.

Когда он на гребне волны, мы все поддерживаем его, но если он упадет, мы поможем ему», – сказал главный тренер сборной Испании.

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4 комментария
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Пока что менталитет Ламина на высоте .
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