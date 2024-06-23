Де ла Фуэнте о Ямале: «Удивляет каждый день, он особенный. Ламин великолепен в своей скромности – он понимает, что находится в процессе становления»
Луис де ла Фуэнте высказался о характере Ламина Ямаля.
«Я не сравниваю Ламина ни с кем. Ему лучше быть скромным и приземленным. У него будут трудные времена, но он должен сохранять баланс.
Мы работаем с ним долгое время, и он удивляет каждый день. Он особенный игрок. Его великолепие в простоте и скромности. Он понимает, что обладает особым талантом, но находится в процессе становления.
Когда он на гребне волны, мы все поддерживаем его, но если он упадет, мы поможем ему», – сказал главный тренер сборной Испании.
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