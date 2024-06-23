«Атлетико» считает защитника Словакии и «Фейеноорда» Ганцко одной из главных целей. Он хочет перейти
«Атлетико» хочет приобрести Давида Ганцко.
По данным Marca, мадридцы в случае раннего вылета сборной Словакии с Евро-2024 активизируют работу над трансфером защитника. Несмотря на то, что договориться с «Фейеноордом» испанский клуб пока не смог, руководство рассчитывает, что заключить сделку поможет желание самого игрока переехать в Испанию.
Ганцко называется одной из главных целей «Атлетико» на летнее трансферное окно.
В этом сезоне 26-летний футболист провел 34 матча в чемпионате Нидерландов и забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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