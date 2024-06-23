«Атлетико» считает защитника Словакии и «Фейеноорда» Ганцко одной из главных целей. Он хочет перейти

Теги высшая лига Нидерланды Фейеноорд Атлетико Ла Лига Сборная Словакии по футболу возможные трансферы Евро-2024 Давид Ганцко Футбол

«Атлетико» хочет приобрести Давида Ганцко.

По данным Marca, мадридцы в случае раннего вылета сборной Словакии с Евро-2024 активизируют работу над трансфером защитника. Несмотря на то, что договориться с «Фейеноордом» испанский клуб пока не смог, руководство рассчитывает, что заключить сделку поможет желание самого игрока переехать в Испанию.

Ганцко называется одной из главных целей «Атлетико» на летнее трансферное окно.

В этом сезоне 26-летний футболист провел 34 матча в чемпионате Нидерландов и забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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3 комментария
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Атлетико только интересуется, а по факту Маркос Алонсо))
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После Евро скорей присоединяется к Атлетико на предсезонку, чтобы Симеоне научил его, где фолить аккуратно, а где фолить на убой, как раз там один бунтарь Савич покинул Атлетико
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