Чалханоглу открыт для перехода в «Баварию». Мюнхенцы еще не делали предложение «Интеру»

Хакан Чалханоглу открыт для перехода в «Баварию».

Об этом сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild.

Как отмечает Фабрицио Романо, «Бавария» пока связывалась только с Чалханоглу, но не с «Интером». Итальянский клуб не получал предложения.

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