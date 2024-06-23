Чалханоглу открыт для перехода в «Баварию». Мюнхенцы еще не делали предложение «Интеру»
Хакан Чалханоглу открыт для перехода в «Баварию».
Об этом сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild.
Как отмечает Фабрицио Романо, «Бавария» пока связывалась только с Чалханоглу, но не с «Интером». Итальянский клуб не получал предложения.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
1) Интер выдвинул ценник в 70 млн евро.
2) Хакан был лишь альтернативой Пальинье (да, по игре это не совсем так, но по факту – одного решили заменить другим).
В итоге они от Пальиньи практически отказались (из-за высокого ценника: 50+ млн; тот же зимой зачем-то продлил контракт с Фулхэмом...)
А тут за Чалханоглу просят 70.
А это второй вариант (даже не первый).
3) Бавария практически подписала Олисе за 53 млн евро и уже точно подписала Ито за 25 млн.
Не думаю, что мюнхенцы готовы будут потратить 150 млн за лето. Это они ещё и Симонса хотят взять в аренду с обязательным выкупом.
Как говорится, – "Спасибо, но покупать мы, конечно же, не будем".