Чалханоглу открыт для перехода в «Баварию». Мюнхенцы еще не делали предложение «Интеру»

Теги Бавария Интер бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Хакан Чалханоглу Футбол

Хакан Чалханоглу открыт для перехода в «Баварию».

Об этом сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild.

Как отмечает Фабрицио Романо, «Бавария» пока связывалась только с Чалханоглу, но не с «Интером». Итальянский клуб не получал предложения.

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9 комментариев
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Да не перейдёт он в Баварию, объясню почему:
1) Интер выдвинул ценник в 70 млн евро.
2) Хакан был лишь альтернативой Пальинье (да, по игре это не совсем так, но по факту – одного решили заменить другим).
В итоге они от Пальиньи практически отказались (из-за высокого ценника: 50+ млн; тот же зимой зачем-то продлил контракт с Фулхэмом...)
А тут за Чалханоглу просят 70.
А это второй вариант (даже не первый).
3) Бавария практически подписала Олисе за 53 млн евро и уже точно подписала Ито за 25 млн.
Не думаю, что мюнхенцы готовы будут потратить 150 млн за лето. Это они ещё и Симонса хотят взять в аренду с обязательным выкупом.

Как говорится, – "Спасибо, но покупать мы, конечно же, не будем".
+6
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+4
Ну Интер особо не потеряет. Зелиньский подписан
+2
-2
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Турок есть турок поманят алтыном всё продаст))
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Ответ Кирилл Лавров
Да не перейдёт он в Баварию, объясню почему: 1) Интер выдвинул ценник в 70 млн евро. 2) Хакан был лишь альтернативой Пальинье (да, по игре это не совсем так, но по факту – одного решили заменить другим). В итоге они от Пальиньи практически отказались (из-за высокого ценника: 50+ млн; тот же зимой зачем-то продлил контракт с Фулхэмом...) А тут за Чалханоглу просят 70. А это второй вариант (даже не первый). 3) Бавария практически подписала Олисе за 53 млн евро и уже точно подписала Ито за 25 млн. Не думаю, что мюнхенцы готовы будут потратить 150 млн за лето. Это они ещё и Симонса хотят взять в аренду с обязательным выкупом. Как говорится, – "Спасибо, но покупать мы, конечно же, не будем".
Все остальное проверять не будем, но помяните мое слово-Бавария потратит больше 150 лямов
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