«Бавария» интересовалась Чалханоглу месяц назад. «Интер» ответил, что хавбек не продается

Теги Бавария Интер бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Хакан Чалханоглу Футбол

«Интер» отказался продавать Хакана Чалханоглу в «Баварию».

Ранее появилась информация о том, что мюнхенский клуб рассматривает возможность подписания турецкого полузащитника.

По данным La Gazzetta dello Sport, «Бавария» действительно интересовалась футболистом, но этот интерес выражался месяц назад.

Более того, итальянский клуб сразу дал понять, что футболист не продается.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Мужику уже 30. Сколько за него дадут? 20? Максимум 30. На эти деньги замену не купить. Естественно отказали.
+5
0
+5
И правильно сделали. За дорого не продадут, а замена будет очень дорогая.
+6
-2
+4
Это было предсказуемо
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий