«Бавария» интересовалась Чалханоглу месяц назад. «Интер» ответил, что хавбек не продается
«Интер» отказался продавать Хакана Чалханоглу в «Баварию».
Ранее появилась информация о том, что мюнхенский клуб рассматривает возможность подписания турецкого полузащитника.
По данным La Gazzetta dello Sport, «Бавария» действительно интересовалась футболистом, но этот интерес выражался месяц назад.
Более того, итальянский клуб сразу дал понять, что футболист не продается.
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