«Бавария» интересовалась Чалханоглу месяц назад. «Интер» ответил, что хавбек не продается

«Интер» отказался продавать Хакана Чалханоглу в «Баварию».

Ранее появилась информация о том, что мюнхенский клуб рассматривает возможность подписания турецкого полузащитника.

По данным La Gazzetta dello Sport, « » действительно интересовалась футболистом, но этот интерес выражался месяц назад.

Более того, итальянский клуб сразу дал понять, что футболист не продается.

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