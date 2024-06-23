Рикарду Куарежма: «Достижение целей – часть ДНК Роналду. Он хорошо играет. Если он считает, что может помочь Португалии, почему бы не сделать это?»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Рикарду Куарежма Евро-2024 Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Рикарду Куарежма отметил, что Криштиану Роналду показывает хорошую игру.

«Роналду всегда развивался год за годом, он добивался целей и продолжает их достигать, потому что это уже часть его ДНК.

Сколько бы ни было лет Кришу, он всегда будет бороться за достижения, цели, поскольку это уже часть его. Я рад видеть его на таком уровне. Как его друг, я желаю ему удачи, тем более, что он до сих пор продолжает играть и, на мой взгляд, хорошо.

Если он все еще чувствует себя готовым помочь, будь то сборной или его клубу, почему бы не сделать это?» – сказал экс-игрок сборной Португалии.

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2 комментария
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Роналду в очередной раз своей волшебной игрой затыкает рот всем хейтерам!
Португальцы молодцы! Роналду вообще супер!
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