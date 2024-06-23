Матсен прошел медосмотр перед трансфером в «Астон Виллу». «Челси» получит 37,5 млн фунтов

Теги Боруссия Дортмунд Челси Астон Вилла премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Иан Матсен деньги Фабрицио Романо Футбол

«Астон Вилла» близка к завершению работы над трансфером Иана Матсена.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что защитник прошел медосмотр в расположении сборной Нидерландов. Он заключит с новой командой контракт, рассчитанный до лета 2030 года.

«Челси» получит 37,5 млн фунтов.

Вторую половину этого сезона Матсен провел в Бундеслиге в составе «Боруссии» Дортмунд. Его статистику можно изучить здесь.

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21 комментарий
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Вацке снова обосрался. Готового лз не выкупить с приоритетом и желанием игрока это надо уметь. Снова будет с Бенсебайни играть. О каких амбициях может идти речь у Дортмунда с такой трансферной политикой.
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обидно, что боруссия не сумела его сохранить. очень хорошо вписался в команду и наверняка окупил бы свой трансфер
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Ответ Zver
Вацке снова обосрался. Готового лз не выкупить с приоритетом и желанием игрока это надо уметь. Снова будет с Бенсебайни играть. О каких амбициях может идти речь у Дортмунда с такой трансферной политикой.
да где ж столько денег взять? у Дортмунда рекордный трансфер почти на 10 млн меньше
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Ответ eduardo080
Как он играл в лиге чемпионов в этом году Порой Челси слепой
Боулингу нужен хороший отчёт по ФФП, Маатсен воспитанник. Как бы он не играл, это уже не важно, потому что огромные трансферы надо стабилизировать продажами. Его и отдавали в аренду считай для того, чтоб светанулся и ушёл.
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Ответ me_Jogi
Смешно, учитывая что Челси пенсионеры
Смешно, если не в теме даже состава Челси, а пишешь комментарии ))
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Ответ Zver
Вацке снова обосрался. Готового лз не выкупить с приоритетом и желанием игрока это надо уметь. Снова будет с Бенсебайни играть. О каких амбициях может идти речь у Дортмунда с такой трансферной политикой.
Он оказался слишком дорогой)
Кадиоглу по протекции Шахина придет на место лз)
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Эмери под лигу чемпионов составчик подтягивает. Ещё будут точно трансферы. По нынешним меркам вообще дёшево.
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Ответ Mitrophane
Он мог там не светануться ни разу, не надо недооценивать бездарность управленцев Челси и видеть прозорливость и расчет, где ее нет.
Об этом прямо заявляли в клубе, что Маатсену нужна практика для трансфера. А то, что мог и не светануться, естественно. Как Броя, который за Фулхэм в аренде почти не выходил, тут не подгадаешь. У Маатсена пошло дело, поэтому и трансфер быстрый.
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Бомбический трансфер
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Как он играл в лиге чемпионов в этом году
Порой Челси слепой
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Ну может хоть галлахера продавать не придется теперь. Там еще Броя и прочий лес из академии можно продать
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Потом купят аналогичного игрока у Брайтона за 80
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Очень странное решение Боруссии или же Шахин больше Кадиоглу хочет, но за турка конкуренция будет большая, как бы Дортмунд у разбитого корыта не остался с Бенсебайни
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Ответ Дмитрий Путилов
Через пару лет выкупят обратно уже за 60....
А потом и за 20 впарить не смогут)
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Ответ Etcetera
Боулингу нужен хороший отчёт по ФФП, Маатсен воспитанник. Как бы он не играл, это уже не важно, потому что огромные трансферы надо стабилизировать продажами. Его и отдавали в аренду считай для того, чтоб светанулся и ушёл.
Он мог там не светануться ни разу, не надо недооценивать бездарность управленцев Челси и видеть прозорливость и расчет, где ее нет.
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