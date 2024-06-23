Матсен прошел медосмотр перед трансфером в «Астон Виллу». «Челси» получит 37,5 млн фунтов

«Астон Вилла» близка к завершению работы над трансфером Иана Матсена.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что защитник прошел медосмотр в расположении сборной Нидерландов. Он заключит с новой командой контракт, рассчитанный до лета 2030 года.

« » получит 37,5 млн фунтов.

Вторую половину этого сезона провел в Бундеслиге в составе «Боруссии» Дортмунд. Его статистику можно изучить здесь.

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