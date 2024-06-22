«Челси» связался с форвардом «Лилля» Дэвидом. Его контракт истекает в 2025-м
«Челси» работает над приобретением Джонатана Дэвида.
По сведениям The Athletic, «синие» связались с представителями нападающего «Лилля» и обсудили возможный трансфер.
Игрок сборной Канады входит в число основных целей лондонцев, стремящихся укрепить линию атаки.
Ожидается, что форвард, контракт которого истекает в 2025 году, будет доступен по приемлемой цене. При этом отмечается, что с «Лиллем» «Челси» пока не контактировал.
В Лиге 1 в сезоне-2023/24 Дэвид провел 34 матча и забил 19 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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