«Челси» связался с форвардом «Лилля» Дэвидом. Его контракт истекает в 2025-м

Теги Лилль Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Джонатан Дэвид Футбол

«Челси» работает над приобретением Джонатана Дэвида.

По сведениям The Athletic, «синие» связались с представителями нападающего «Лилля» и обсудили возможный трансфер.

Игрок сборной Канады входит в число основных целей лондонцев, стремящихся укрепить линию атаки.

Ожидается, что форвард, контракт которого истекает в 2025 году, будет доступен по приемлемой цене. При этом отмечается, что с «Лиллем» «Челси» пока не контактировал.

В Лиге 1 в сезоне-2023/24 Дэвид провел 34 матча и забил 19 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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9 комментариев
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Это точно Челси? Рассматривают уже сложившегося футболиста, удивительно
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Челси связался со всеми футболистами мира
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Пора ему уходить в клуб по статуснее .
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У Челси с Лиллем давние связи: хорошо купили у них Азара:)
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Вот это мощный вариант
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Ответ Proper Chels
Для подмены Джексона неплохо. Но Дюран перспективнее.
За Дюрана хотят 40 с лишним, а тут намного меньше.
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Ответ Chelsea`s Lev
За Дюрана хотят 40 с лишним, а тут намного меньше.
Да лан меньше.
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