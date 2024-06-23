«Челси» хочет подписать Нико Уильямса после отказа Олисе
«Челси» хочет подписать Нико Уильямса из «Атлетика».
Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.
«Челси» решил сосредоточиться на Уильмсе после отказа Майкла Олисе, который выбрал «Баварию».
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Испанская федерация футбола ответила, что он по-прежнему их игрок и вернётся по окончании Евро…))
Вопрос - зачем? И зачем было гнать Поча, когда он устаканил и игроков, и состав, и игру. Сейчас все по новой?
Это вид спорта у них такой - футбол менеджер на базе топ клуба?
А вот оценочки Михайло против сильных соперников
Челси-Арсенал - 6.0
Челси-Мансити - 6.24
ну и т.д.