«Челси» хочет подписать Нико Уильямса после отказа Олисе

Теги Челси премьер-лига Англия Атлетик Ла Лига возможные трансферы Майкл Олисе Нико Уильямс Футбол

«Челси» хочет подписать Нико Уильямса из «Атлетика».

Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

«Челси» решил сосредоточиться на Уильмсе после отказа Майкла Олисе, который выбрал «Баварию».

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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26 комментариев
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«Челси» сделал предложение Испании в размере 100 млн фунтов за Марка Кукурелью.

Испанская федерация футбола ответила, что он по-прежнему их игрок и вернётся по окончании Евро…))
+87
-12
+75
Не губите карьеру парню!!!
+18
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+15
Ответ neuner
еще один бегунок по типу Мудрика, без нормальной мысли, но с более хорошим дриблингом.. куда они всех их девать будут?
Видел матч Италии и Испании ,мысли у него есть , в отличие от бездарного украинца
+14
-3
+11
Ответ cektor
«Челси» сделал предложение Испании в размере 100 млн фунтов за Марка Кукурелью. Испанская федерация футбола ответила, что он по-прежнему их игрок и вернётся по окончании Евро…))
не твоя шутка, еще и на каждой ветке кидаешь ее
+12
-3
+9
Объясните Боули,что у него личка еще больше,чем требовал Олисе
+12
-3
+9
Нико Уильямс очень впечатлил в первых двух турах. Отличный дриблер, надеюсь, с великим будущим!
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Ответ neuner
еще один бегунок по типу Мудрика, без нормальной мысли, но с более хорошим дриблингом.. куда они всех их девать будут?
Без нормальной мысли этот бегунок выдал 27 голевых действий в Ла Лиге играя за 5-ый клуб страны)))
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+2
Ответ Svobodu Mne
Барселоне по губам поводить хочет?
Или Мудрику, с какой стороны посмотреть
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+2
Челси сейчас в плюсе от продаж двух своих пацанов + 5 млн. за Азара + аренды всяких Кеп = 100 млн. "чистыми". Это значит, что Челси УЖЕ может этим летом купить игроков на сумму 500 млн., "разбросав" эту сумму на 5 лет. В фут.фин-год, в ФФП войдут 100 млн., а не 500... Что и требовалось доказать. Вы ещё будете долго ахать и охать, вспоминая Челси:)
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Ответ ta-tosha
Ну может и может, никто не видел их бухгалтерскую ведомость. Вопрос - зачем? И зачем было гнать Поча, когда он устаканил и игроков, и состав, и игру. Сейчас все по новой? Это вид спорта у них такой - футбол менеджер на базе топ клуба?
Я видел:) Если присмотреться, то состав, который в концовке "устаканился", это 70% поче-скамеечники. Которые решили взять игру в свои руки.Тот же Палмер, которого Поч пол-сезона гонял по краю, наколотил в концовке кучу голов и ассистов. Не благодаря, а вопреки Почу... так бывает:)
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Ответ Chelsea`s Lev
Челси сейчас в плюсе от продаж двух своих пацанов + 5 млн. за Азара + аренды всяких Кеп = 100 млн. "чистыми". Это значит, что Челси УЖЕ может этим летом купить игроков на сумму 500 млн., "разбросав" эту сумму на 5 лет. В фут.фин-год, в ФФП войдут 100 млн., а не 500... Что и требовалось доказать. Вы ещё будете долго ахать и охать, вспоминая Челси:)
Ну может и может, никто не видел их бухгалтерскую ведомость.
Вопрос - зачем? И зачем было гнать Поча, когда он устаканил и игроков, и состав, и игру. Сейчас все по новой?
Это вид спорта у них такой - футбол менеджер на базе топ клуба?
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Ответ Okaka
Олисе левша кстати
Дело не в том левша, правша или головой хорошо играет. Игроков нормальные клубы покупают под конкретную задачу, для конкретной цели, а не ради фамилии и возраста
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Ответ ta-tosha
Олисе- правый, Нико - левый вингер. Они что, для количества игроков покупают, шоб було на черный день?
Олисе левша кстати
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Ответ ta-tosha
Олисе- правый, Нико - левый вингер. Они что, для количества игроков покупают, шоб було на черный день?
Вингеры играют на разных флангах по-разному. На своём - рывок вперёд и прострел "своей" ногой. На "чужом" - смещаются в центр и бью по воротам...
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Ответ Андрей Федоров
Или Мудрику, с какой стороны посмотреть
Вильямс , если выберет Челси , совершит большую ошибку.вряд ли это произойдёт
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Ответ Mitrophane
это против Словакии оценка или против Румынии? А вот оценочки Михайло против сильных соперников Челси-Арсенал - 6.0 Челси-Мансити - 6.24 ну и т.д.
ты бы ещё игры за шахтёр вспомнил
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Ответ Висита Эльмурзаев
средняя оценка Мудрика на нынешнем Евро 7.55 средняя оценка Уильямса 6.80 ахахаха
это против Словакии оценка или против Румынии?
А вот оценочки Михайло против сильных соперников
Челси-Арсенал - 6.0
Челси-Мансити - 6.24
ну и т.д.
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Ответ *MVP*
не твоя шутка, еще и на каждой ветке кидаешь ее
+++
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Ответ cektor
«Челси» сделал предложение Испании в размере 100 млн фунтов за Марка Кукурелью. Испанская федерация футбола ответила, что он по-прежнему их игрок и вернётся по окончании Евро…))
👍🤭
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Ответ Agusha1
Объясните Боули,что у него личка еще больше,чем требовал Олисе
Объявите журналистам, что приписывать Челси в каждый трансферный слух не обязательно.
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Откуда столько денег у Челси ? И куда смотрит фейр плей??
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Олисе- правый, Нико - левый вингер. Они что, для количества игроков покупают, шоб було на черный день?
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