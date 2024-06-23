«Челси» хочет подписать Нико Уильямса после отказа Олисе

«Челси» хочет подписать Нико Уильямса из «Атлетика».

Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

«Челси» решил сосредоточиться на Уильмсе после отказа Майкла Олисе, который выбрал «Баварию».

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?