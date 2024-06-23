«Боруссия» близка к договоренности с Гроссом. Переговоры с «Брайтоном» о трансфере за 7-10 млн евро скоро начнутся

Паскаль Гросс близок к переходу в дортмундскую «Боруссию».

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, финалисты Лиги чемпионов близки к достижению полной устной договоренности с 33-летним полузащитником « ».

Гросс хочет присоединиться к « ». Последняя деталь, которую осталось определить, это срок контракта: либо до 2026-го с опцией продления на год, либо контракт до 2027 года.

Переговоры между клубами должны начаться в ближайшее время. Оценочная стоимость немца, у которого остался год контракта, – 7-10 млн евро.

В минувшем сезоне АПЛ Гросс сыграл 36 матчей, забил 4 гола и отдал 10 голевых передач. Его статистику можно увидеть здесь.

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