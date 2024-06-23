«Боруссия» близка к договоренности с Гроссом. Переговоры с «Брайтоном» о трансфере за 7-10 млн евро скоро начнутся
Паскаль Гросс близок к переходу в дортмундскую «Боруссию».
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, финалисты Лиги чемпионов близки к достижению полной устной договоренности с 33-летним полузащитником «Брайтона».
Гросс хочет присоединиться к «Боруссии». Последняя деталь, которую осталось определить, это срок контракта: либо до 2026-го с опцией продления на год, либо контракт до 2027 года.
Переговоры между клубами должны начаться в ближайшее время. Оценочная стоимость немца, у которого остался год контракта, – 7-10 млн евро.
В минувшем сезоне АПЛ Гросс сыграл 36 матчей, забил 4 гола и отдал 10 голевых передач. Его статистику можно увидеть здесь.
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Кросс, Модрич, Пирло и другие игроки доказывали, что возраст всего лишь цифра.
Тот же Пирло перейдя в Ювентус в возрасте 32 лет, оставил большой след в истории Юве.
Гросс высококлассный игрок. Те, кто сомневаются в его способностях, не разбираются в футболе. Он просто не так захайпован. Мне он очень сильно Гюндогана напоминает. Если бы год назад Гюндоган перешёл в Дортмунд, то почти все посчитали бы это великолепным трансфером.
Лучше купить таких опытных и классных игроков, чем всяких школьников, которым понадобится 2 года, чтобы принести достаточную пользу команде на поле. А когда дойдут до приемлемого уровня и начнут приносить пользу команде, его сразу уведут рыбки покрупнее.