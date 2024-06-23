«Боруссия» близка к договоренности с Гроссом. Переговоры с «Брайтоном» о трансфере за 7-10 млн евро скоро начнутся

Теги Боруссия Дортмунд премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Брайтон Паскаль Гросс Футбол

Паскаль Гросс близок к переходу в дортмундскую «Боруссию».

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, финалисты Лиги чемпионов близки к достижению полной устной договоренности с 33-летним полузащитником «Брайтона».

Гросс хочет присоединиться к «Боруссии». Последняя деталь, которую осталось определить, это срок контракта: либо до 2026-го с опцией продления на год, либо контракт до 2027 года.

Переговоры между клубами должны начаться в ближайшее время. Оценочная стоимость немца, у которого остался год контракта, – 7-10 млн евро.

В минувшем сезоне АПЛ Гросс сыграл 36 матчей, забил 4 гола и отдал 10 голевых передач. Его статистику можно увидеть здесь.

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11 комментариев
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Ответ rusik krasav4ik
Через два сезона продажа за 50 млн, чекаем
33-летним полузащитником
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Не понимаю, почему все возмущаются? Очень качественный игрок, которым я уже несколько лет восхищаюсь. Даже в свои 33 на своей позиции он один из лучших в АПЛ. Как минимум 2 года он должен играть на топовом уровне.
Кросс, Модрич, Пирло и другие игроки доказывали, что возраст всего лишь цифра.
Тот же Пирло перейдя в Ювентус в возрасте 32 лет, оставил большой след в истории Юве.

Гросс высококлассный игрок. Те, кто сомневаются в его способностях, не разбираются в футболе. Он просто не так захайпован. Мне он очень сильно Гюндогана напоминает. Если бы год назад Гюндоган перешёл в Дортмунд, то почти все посчитали бы это великолепным трансфером.
Лучше купить таких опытных и классных игроков, чем всяких школьников, которым понадобится 2 года, чтобы принести достаточную пользу команде на поле. А когда дойдут до приемлемого уровня и начнут приносить пользу команде, его сразу уведут рыбки покрупнее.
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Хммм, а он нужен?
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Ответ f42h45d84q
Хммм, а он нужен?
Если Озджана или Нмечу спалить на костре то пригодится конечно,а так не вижу смысла в 5 игроке на позицию в опорную зону)
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Ответ BVB 09
Если Озджана или Нмечу спалить на костре то пригодится конечно,а так не вижу смысла в 5 игроке на позицию в опорную зону)
он не опорник
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Качественный игрок будет хорошим усилением для Дортмунда .
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33 года? совсем долбанулись уже. Маатсена отдали а это чудо будут покупать. Вацке убирайся скорее!
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Раз руководство клуба решило, что не смотря на 33 года, игрок клуб усилит - то так тому и пусть.
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Ответ Stasinho7
33-летним полузащитником
Когда МЮ искал легкие пути?)
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