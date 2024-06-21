«Бавария» вышла из борьбы за Гирасси. «Челси», «Милан», «Арсенал» и «Боруссия» по-прежнему хотят форварда «Штутгарта»

Серу Гирасси не будет выступать за «Баварию».

Sky Sport Deutschland сообщает, что мюнхенцы отказались продолжать борьбу за форварда « ».

В числе претендентов на 28-летнего игрока остаются « », « », « » и « » Дортмунд. «Штутгарт» надеется сохранить футболиста.

Гирасси хочет, чтобы вопрос был решен в течение двух недель. Приобрести его можно за 18,5 млн евро.

Статистику второго бомбардира Бундеслиги-2023/24 можно изучить здесь.

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