«Бавария» вышла из борьбы за Гирасси. «Челси», «Милан», «Арсенал» и «Боруссия» по-прежнему хотят форварда «Штутгарта»
Серу Гирасси не будет выступать за «Баварию».
Sky Sport Deutschland сообщает, что мюнхенцы отказались продолжать борьбу за форварда «Штутгарта».
В числе претендентов на 28-летнего игрока остаются «Челси», «Милан», «Арсенал» и «Боруссия» Дортмунд. «Штутгарт» надеется сохранить футболиста.
Гирасси хочет, чтобы вопрос был решен в течение двух недель. Приобрести его можно за 18,5 млн евро.
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На счёт Миттельштада сомневаюсь, наврядли он куда-то уйдёт, но а Фюрих реально может оказаться либо в Баварии, либо в Дортмунде.
Он эксгибиционист. только из-за кустов на хороших игроков пялится, потом доволный смывается в свой угол.