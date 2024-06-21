«Бавария» вышла из борьбы за Гирасси. «Челси», «Милан», «Арсенал» и «Боруссия» по-прежнему хотят форварда «Штутгарта»

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Штутгарт Милан Челси премьер-лига Англия серия А Италия Арсенал возможные трансферы Серу Гирасси Футбол

Серу Гирасси не будет выступать за «Баварию».

Sky Sport Deutschland сообщает, что мюнхенцы отказались продолжать борьбу за форварда «Штутгарта».

В числе претендентов на 28-летнего игрока остаются «Челси», «Милан», «Арсенал» и «Боруссия» Дортмунд. «Штутгарт» надеется сохранить футболиста.

Гирасси хочет, чтобы вопрос был решен в течение двух недель. Приобрести его можно за 18,5 млн евро.

Статистику второго бомбардира Бундеслиги-2023/24 можно изучить здесь.

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12 комментариев
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Вероятнее всего в Дортмунд перейдёт. Игрок дал своё согласие на трансфер в БД, уже условия контракта обсуждают.
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Нормально так Штутгарт к ЛЧ готовится. Пол команды уходят, плюс ещё Ундав в подвешенном состоянии. Он Брайтону принадлежит и Брайтон хочет его вернуть, а в Штутгарте он в аренде играл. А у Штутгарта нет денег его выкупить.🤷🤷🤷
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+4
Ответ azt3c14
Хватит грабить конкурентов.Сначала Антон,теперь Гирасси.Кого следующего уведет Боруська?
Фюриха или Миттельштада в крайнем случае😭
На счёт Миттельштада сомневаюсь, наврядли он куда-то уйдёт, но а Фюрих реально может оказаться либо в Баварии, либо в Дортмунде.
+4
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+4
Штутгарту самому не помешало бы укрепиться к ЛЧ
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Ну, на Мылан явно не стоит обращать внимания.
Он эксгибиционист. только из-за кустов на хороших игроков пялится, потом доволный смывается в свой угол.
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Ответ S H A R K
Вероятнее всего в Дортмунд перейдёт. Игрок дал своё согласие на трансфер в БД, уже условия контракта обсуждают.
Хватит грабить конкурентов.Сначала Антон,теперь Гирасси.Кого следующего уведет Боруська?
+6
-5
+1
Переоценённый слегка игрок. Уровень Арсенала и даже Челси, с их амбициями - он не потянет(тем более им ещё Лукаку нужно определить) А вот Милану и Боруссии он бы пригодился, причём в Милане скорее всего стал бы основным. Ну а для Боруссии идеальным вариантом было бы поменять его на Адлера, который что-то закис в последнее время и для всех 3х сторон такой вариант был бы неплохим выходом.
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Опять Бавария скупает…
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Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Переоценённый слегка игрок. Уровень Арсенала и даже Челси, с их амбициями - он не потянет(тем более им ещё Лукаку нужно определить) А вот Милану и Боруссии он бы пригодился, причём в Милане скорее всего стал бы основным. Ну а для Боруссии идеальным вариантом было бы поменять его на Адлера, который что-то закис в последнее время и для всех 3х сторон такой вариант был бы неплохим выходом.
Ну как сказать, человек в среднем забивает 1 гол за игру последние 2 сезона ), в команде , объективно слабенькой, на счет Челси не знаю, но думается в арсенале или Милане 20 за сезон легко положит
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Ответ Alex Gleb
Опять Бавария скупает…
Утром забыл собой взять 🧠?
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