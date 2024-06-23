«Ювентус» может подписать Хольма и отдать «Дженоа» в аренду. «Аталанта» не станет выкупать защитника у «Специи»

«Ювентус» может приобрести Эмиля Хольма.

По сведениям журналиста Джанлуки Ди Марцио, « » не будет выкупать защитника, арендованного у «Специи», и туринцы могут попробовать договориться о его трансфере.

«Бьянконери» могут купить 24-летнего игрока и отдать « » в аренду, чтобы у футболиста cборной Швеции была регулярная игровая практика.

В этом сезоне провел 22 матча в Серии А и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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