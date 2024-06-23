«Ювентус» может подписать Хольма и отдать «Дженоа» в аренду. «Аталанта» не станет выкупать защитника у «Специи»

Теги Аталанта Ювентус серия А Италия возможные трансферы Дженоа Специя Д2 Италия Эмиль Хольм Футбол

«Ювентус» может приобрести Эмиля Хольма.

По сведениям журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Аталанта» не будет выкупать защитника, арендованного у «Специи», и туринцы могут попробовать договориться о его трансфере.

«Бьянконери» могут купить 24-летнего игрока и отдать «Дженоа» в аренду, чтобы у футболиста cборной Швеции была регулярная игровая практика.

В этом сезоне Хольм провел 22 матча в Серии А и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Сразу Динамовский Хольм вспомнился
+1
0
+1
сильный же вроде ПрЗ, чойта Аталанта отказалась?
+1
0
+1
Да, А Юве самому ПрЗ ненужен?
0
0
0
Ответ Роман Щитов
Да, А Юве самому ПрЗ ненужен?
Так берут Ди Лоренцо же вроде
0
0
0
Ответ Juve164
Так берут Ди Лоренцо же вроде
и альтернативы никого? а вылетит ДиЛо и кто на правого защитника? Данило или Веа который не защитник чуть более чем полностью?
0
0
0
Ответ Роман Щитов
и альтернативы никого? а вылетит ДиЛо и кто на правого защитника? Данило или Веа который не защитник чуть более чем полностью?
Данило, Камбьясо.
0
0
0
Ответ Juve164
Данило, Камбьясо.
Данило староват уже, Камбьязо левый быстрей, ну хотя...если не сольют Костича, то возможно и норм набор, + молодежь, но Хольма было быы не плохо оставить.
0
0
0
Ответ Роман Щитов
Данило староват уже, Камбьязо левый быстрей, ну хотя...если не сольют Костича, то возможно и норм набор, + молодежь, но Хольма было быы не плохо оставить.
Ну, если оставят Данило, то на подмену прз или цз самое то. Да в принципе он может неплохо заменять любую позицию в защите. Но именно заменять, а не быть основным, а уж тем более капитаном.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий