Дуглас Луис пройдет медосмотр для «Ювентуса» в начале недели. «Астон Вилла» получит 22+8 млн евро и двух игроков

Дуглас Луис в ближайшие дни пройдет медосмотр перед трансфером в «Ювентус».

Sky Sport Italia сообщает, что хавбек будет обследован в понедельник или вторник в расположении сборной Бразилии.

« » получит за него 22 млн евро, еще 8 млн предусмотрены в качестве бонусов. Также в сделку будут включены два игрока туринцев: полузащитники и .

Ранее «Астон Вилла» пыталась договориться с хавбеком Уэстоном Маккенни, однако потерпела неудачу.

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