Дуглас Луис пройдет медосмотр для «Ювентуса» в начале недели. «Астон Вилла» получит 22+8 млн евро и двух игроков
Дуглас Луис в ближайшие дни пройдет медосмотр перед трансфером в «Ювентус».
Sky Sport Italia сообщает, что хавбек будет обследован в понедельник или вторник в расположении сборной Бразилии.
«Астон Вилла» получит за него 22 млн евро, еще 8 млн предусмотрены в качестве бонусов. Также в сделку будут включены два игрока туринцев: полузащитники Сэм Айлинг и Энцо Барренечеа.
Ранее «Астон Вилла» пыталась договориться с хавбеком Уэстоном Маккенни, однако потерпела неудачу.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Это примерно, как если будет интерес от Юве или Интера, то игрок всегда выберет Турин, а картон всегда будет довольствоваться объедками с барского стола, что не попало на стол к футбольному хозяину Италии.
Юве поздравления - получили даром отличного игрока
Айлинг в принципе не имел шансов в Юве себя показать, тк он вингер, а не латераль или цп, как играл у Аллегри
но Вилла (судя по репортам) выкатила ценник 50 лямов паундов (конкуренту дороже) и Арс вышел из торгов
два игрока "на сдачу" судя по ТМ стоят по 20 лямов + 22 ценник + 8 бонусами, но в евро а не фунтах - Юве взял со скидкой и половину отдал "натурой" но суммы в целом сопоставимые
Вильямса много кто захочет купить после Евро, там у Юве нет шансов, особенно в конкуренции с АПЛ, слишком дорого будет.
А теперь - это один из самых крутых трансферов, что я видел (на бумаге, конечно)
Коман надо вернуть у него по моему контракт заканчиваеться.
Гринвуд и Санчо тогда нахер не нужны.
( мечты сбываються )