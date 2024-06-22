Дуглас Луис пройдет медосмотр для «Ювентуса» в начале недели. «Астон Вилла» получит 22+8 млн евро и двух игроков

Теги Ювентус Астон Вилла премьер-лига Англия серия А Италия Дуглас Луис Сэм Айлинг Энцо Барренечеа Футбол

Дуглас Луис в ближайшие дни пройдет медосмотр перед трансфером в «Ювентус».

Sky Sport Italia сообщает, что хавбек будет обследован в понедельник или вторник в расположении сборной Бразилии.

«Астон Вилла» получит за него 22 млн евро, еще 8 млн предусмотрены в качестве бонусов. Также в сделку будут включены два игрока туринцев: полузащитники Сэм Айлинг и Энцо Барренечеа.

Ранее «Астон Вилла» пыталась договориться с хавбеком Уэстоном Маккенни, однако потерпела неудачу. 

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43 комментария
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И Алиша Леманн впридачу))
+37
0
+37
Ответ Клименко
Сильное заявление. Глупые миланисты не понимают, насколько выгодно иметь команду Б. Вот мешок денег+2 малополезных воспитанника Некстгена=топ игрок для Италии. Нет эти фанатки Пиоли с пато на аве и даже к сожалению Винтер, мой любимый умнейший автор, будут критиковать рукво Милана, которое как раз создает вертикаль между примаверой и основной командой, включая Милан Б
Италия в плане мышления в глубокой заднице. Команда Б для Ювентуса уже набила капитала на пару сотен минимум
+9
0
+9
Ответ Средний палец Кирана Тирни
Копейки за такого игрока. Сейчас переходить из АПЛ из Астон Мартина в Юве понижение.
Никогда из Астон Виллы в Юве не будет понижение
+8
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+8
Дуглас Луис, Калафиори, Копмейнерс, Ди Лоренцо, возможно Гринвуд/Санчо...неплохо Ювентус закупается
+9
-1
+8
Ответ Amalfitano
Отличный трансфер для Виллы просто топ. Особенно в условиях ФФП и с ЛЧ на носу.
Чем отличный? Даром отдали
+7
-1
+6
Ответ cifrovoy555@icloud.com
Как по мне кот в мешке, надеюсь заиграет, после Пирло не было у Юве звезд в полузащите
На мой взгляд, почти почти его уровень был Погба до перехода в МЮ
+6
0
+6
Хочется, чтоб быстрее начался новый сезон. Очень много изменений ждёт Юве.
+7
-1
+6
Ответ Е.Р.
На фиг это Луису? Вышел в ЛЧ, играет в лучшей лиге мира. Для него этот переход дауншифтинг. В лучшем случае топтание на месте и потраченное время.
АВ даже близко рядом не стояла возле Юве. Они вышли в ЛЧ, для них это успех. Юве постоянный клиент там.
Это примерно, как если будет интерес от Юве или Интера, то игрок всегда выберет Турин, а картон всегда будет довольствоваться объедками с барского стола, что не попало на стол к футбольному хозяину Италии.
+5
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+5
Ответ Amalfitano
Ну дык получили двух игроков и деньги на третьего. Чем не отличная сделка для Виллы?
За одного из лучших ЦПЗ АПЛ и третьего капитана, получили 20 млн и двух игроков, которые, мягко говоря, в основной состав не проходят
+5
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+5
Лучше получить много денег и сразу и купить кого надо, а не кого дают.
Юве поздравления - получили даром отличного игрока
+3
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Норм, осталось взять Тюрама с Коопмайнерсом и полузащита упакована =)
+4
-1
+3
Ответ Рысдаулет Садуахас
Жесть… две перспективных взамен действующему неплохому игроку👍🏼😂
Перспективные могут ещё и не раскрыться. А действующий игрок очень даже качественный.
+3
0
+3
Ответ cifrovoy555@icloud.com
Как по мне кот в мешке, надеюсь заиграет, после Пирло не было у Юве звезд в полузащите
Видаль, Погба, Маркизио ))
+3
0
+3
блин еще и маккени остался? это плохо...
+2
0
+2
Ответ ta-tosha
А чего было его не продать в Арсенал, Сити, или Тоттенхэм? Могли себе спокойно получить 80М плюс, а не 30 и двух днарей, которые неизвестно заиграют ли. Арсенал точно был готов раскошелится
У Эмери заиграют. У Эмери в этом году и Дуран заиграет. Думаю это будет одно из открытий сезона в АПЛ.
+2
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+2
Как по мне кот в мешке, надеюсь заиграет, после Пирло не было у Юве звезд в полузащите
+4
-3
+1
Ответ Den-is
По сусекам наскребла старуха мелочи на молодого опытного жеребца для плотских утех и в придачу сдала обратно совсем неопытных юнцов, которых по глупости накупила на распродаже в пылу покупательской лихорадки) Как говорится, и на старую синьору бывает проруха)
Барренечеа хотел Мотта оставить и опробовать его на поле летом. Но не судьба.
Айлинг в принципе не имел шансов в Юве себя показать, тк он вингер, а не латераль или цп, как играл у Аллегри
+1
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+1
Ответ Amalfitano
Комментарий скрыт
Арсенал хотел Дугласа Луиза

но Вилла (судя по репортам) выкатила ценник 50 лямов паундов (конкуренту дороже) и Арс вышел из торгов

два игрока "на сдачу" судя по ТМ стоят по 20 лямов + 22 ценник + 8 бонусами, но в евро а не фунтах - Юве взял со скидкой и половину отдал "натурой" но суммы в целом сопоставимые
+1
0
+1
Жесть… две перспективных взамен действующему неплохому игроку👍🏼😂
+4
-3
+1
Изменения нужны обоим командам, поэтому это будет полезно обеим.
+1
0
+1
С Маккени ни Вилла не договорились, а Юве. Мак почему-то у Ювентуса 2 млн просил при уходе
+1
0
+1
Ответ ta-tosha
Чем отличный? Даром отдали
Ну дык получили двух игроков и деньги на третьего. Чем не отличная сделка для Виллы?
+3
-2
+1
Ответ Amalfitano
А Дзаньоло хоть где-то заиграл?))
в Роме)
0
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0
Не понял, клоуны из МЮ не могли перебить это смехотворное предложение?! Рэтклиф ни чем не лучше Вудворда. Опять всех более-менее нормальных игроков разберут и придётся покупать всяких Антони втридорога.
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Ответ Заяцволк
О, Баренчеа, а помните, как эксперты нам рассказывали, что он - будущее нашего Ювентуса, почти как Дель Пьеро )) Про Кьезу ещё рассказывали, ааааахаха ))) Его бы кстати тоже спихнуть побыстрее, до 3-го матча Евро, а то после Испании его цена скорее всего упадёт с 30 млн до 10 млн, надо продавать сейчас, пока ещё ниже не упала
Ну Илинга с Барренечеа обменяли. Теперь и Кьезу можно продавать, а условного Данилку в подарок отправить клубу, который заберёт Феде.
+1
-1
0
Ответ Руслан Темиржанов
Вильямс из сб.Испании нужно купить. Коман надо вернуть у него по моему контракт заканчиваеться. Гринвуд и Санчо тогда нахер не нужны. ( мечты сбываються )
Коман это трансфер в лазарет.
Вильямса много кто захочет купить после Евро, там у Юве нет шансов, особенно в конкуренции с АПЛ, слишком дорого будет.
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Считал это мегатоп трансфером для Юве, когда вместо Барренечеа фигурировал Маккенни.
А теперь - это один из самых крутых трансферов, что я видел (на бумаге, конечно)
0
0
0
Отличный трансфер для Виллы просто топ. Особенно в условиях ФФП и с ЛЧ на носу.
+2
-2
0
Вильямс из сб.Испании нужно купить.
Коман надо вернуть у него по моему контракт заканчиваеться.
Гринвуд и Санчо тогда нахер не нужны.
( мечты сбываються )
0
0
0
Ответ Взвешенный вомбат Китая
Норм, осталось взять Тюрама с Коопмайнерсом и полузащита упакована =)
для начала надо лишних продать еще...
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