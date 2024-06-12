Отец Матсена после вызова сына в сборную поехал из Нидерландов в Дортмунд за его бутсами и отвез их в Вольфсбург, где базируется команда

Теги Боруссия Дортмунд Сборная Нидерландов по футболу бундеслига Германия Евро-2024 Иан Матсен Футбол

Отец Иана Матсена рассказал, как вез его бутсы в Германию.

Защитник «Боруссии» был вызван в сборную Нидерландов вместо травмированных Френки де Йонга и Тена Копмейнерса. В тот момент Матсен отдыхал на яхте у побережья греческого острова Миконос, однако уже на следующий день провел тренировку с командой.

Эдвард Матсен, отец игрока, сразу после вызова сына отправился из Нидерландов в Дортмунд, чтобы забрать его бутсы и другие личные вещи, а затем поехал в Вольфсбург, где базируется национальная команда. Весь путь занял 6 часов.

«Иан сначала хотел поехать в Нидерланды, но мы посчитали, что это не лучшая идея. Как член семьи, ты всегда вовлечен в процесс.

Этот чемпионат Европы – вишенка на торте. Как родители, мы очень гордимся и делаем все возможное, чтобы все шло по плану и чтобы все вокруг было как можно более стабильным», – сказал отец Матсена.

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4 комментария
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Боруссии надо его выкупить
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Хорош батя
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Ответ Valentin Grabenovsky
...екс.доставки на них нет))
Загнивающий запад 😁
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