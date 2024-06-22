Хвича Кварацхелия: «Роналду – мой кумир. Счастлив, что встречусь с ним на поле, это мечта»

Хвича Кварацхелия заявил, что мечтал встретиться с Криштиану Роналду на поле.

сыграла вничью с командой во 2-м туре Евро-2024 (1:1). В 1-м туре грузинская команда уступила (1:3).

26 июня Грузия сыграет с командой в заключительном матче группового этапа Евро.

«Конечно, этот результат что-то значит, ведь это первое очко Грузии на Евро. Но мы немного разочарованы, так как могли победить перед матчем с Португалией. Это футбол, все возможно, будем бороться до конца, пока есть шансы.

Это нормально, мы чувствуем и радость, и разочарование. Мы будем бороться до конца, независимо от соперника. Мы уважаем Португалию, но хотим показать, что все возможно.

был для меня кумиром. Я счастлив, что встречусь с ним на поле. Это была моя мечта, и мы увидим, что произойдет», – сказал вингер сборной Грузии.

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