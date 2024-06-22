Хвича Кварацхелия: «Роналду – мой кумир. Счастлив, что встречусь с ним на поле, это мечта»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Чехии по футболу серия А Италия Наполи Сборная Грузии по футболу Евро-2024 Хвича Кварацхелия Футбол

Хвича Кварацхелия заявил, что мечтал встретиться с Криштиану Роналду на поле.

Сборная Грузии сыграла вничью с командой Чехии во 2-м туре Евро-2024 (1:1). В 1-м туре грузинская команда уступила Турции (1:3). 

26 июня Грузия сыграет с командой Португалии в заключительном матче группового этапа Евро. 

«Конечно, этот результат что-то значит, ведь это первое очко Грузии на Евро. Но мы немного разочарованы, так как могли победить перед матчем с Португалией. Это футбол, все возможно, будем бороться до конца, пока есть шансы.

Это нормально, мы чувствуем и радость, и разочарование. Мы будем бороться до конца, независимо от соперника. Мы уважаем Португалию, но хотим показать, что все возможно.

Роналду был для меня кумиром. Я счастлив, что встречусь с ним на поле. Это была моя мечта, и мы увидим, что произойдет», – сказал вингер сборной Грузии. 

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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35 комментариев
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Оцените степень величия Роналду, я помню когда в 2013 году Бэйл и Неймар переходили в Ла Лигу они уже тогда называли Роналду своим кумиром. Более 10 лет прошло с того момента, теперь Роналду своим кумиром называют нынешние ведущие звезды Винисиус, Мбаппе, Беллингем и так далее.
+87
-9
+78
Сегодня просто в обмороке Ригобер и все клоуны
+36
-3
+33
Ответ Папа Футбола
Оцените степень величия Роналду, я помню когда в 2013 году Бэйл и Неймар переходили в Ла Лигу они уже тогда называли Роналду своим кумиром. Более 10 лет прошло с того момента, теперь Роналду своим кумиром называют нынешние ведущие звезды Винисиус, Мбаппе, Беллингем и так далее.
А вот Бэйл и Неймар так кумирами и не стали(
+23
-1
+22
А Португалия сыграет дублем
+13
-2
+11
Спасибо шпалычу скажи что вообще играешь а не в горах овец пасеш
+19
-12
+7
У всех кумир Роналду🐐Даже у Месси вначале карьеры Рон был кумиром
+10
-4
+6
Ответ Александр Чижов
Спасибо шпалычу скажи что вообще играешь а не в горах овец пасеш
Ну чего так жестко то🤣🤣🤣
+7
-2
+5
Ответ Давид Agabekyan
Раньше же Гути был
Да, помню, Хвича говорил об этом...Походу, переобулся снова. Как он переобувался, когда сначала заявлял, что рад жить в России, а сейчас, оказывается, он был несчастлив в России, жил на страшной базе и приходилось добывать еду, борясь с медведем.
+12
-7
+5
Мечты сбываются! Удаче Хвиче
Как и грузинской сборной!
+9
-5
+4
Ответ sbtqg59825
А вот Бэйл и Неймар так кумирами и не стали(
Ней сам виноват...
+4
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+4
Не факт что криш будет играть) думаю тренер даст отдохнуть половине состава
+3
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Ответ Зелёный гопник
Бездарный бегунок эта хвича
))).Всю РПЛ накручивал,сейчас,тем более накрутит)))
+2
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Шепнет ему на ушко ужасы Баковки 😂
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Ответ Pato07
ща модно наяривать на Гути, но никогда не поверю чтобы он в бытность игроком (а Хвича вроде как должен был успеть его застать) мог стать кому то кумиром. Потому что играл через раз, а если и играл, то 90% времени крайне средне (не пробивался даже в состав слабейшего Реала середины нулевых). Эт ща модно стало лепить из Гути какого-то гения благодаря нарезкам 15 лет его карьеры. Лет через 20 наверное, и Бен Арфа станет лучшим французским игроком в истории. Хотя даже у Хатема нарезки действительно отражали суть его игры.
Скоро все будут восхищаться Таарбтом, дума, хотя, на пике был одним из лучших дриблеров планеты. Был реально крут. Очень.
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Да что там Хвича, я уверен что у месси кумир тоже Роналду))
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Бездарный бегунок эта хвича
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Ответ sbtqg59825
А вот Бэйл и Неймар так кумирами и не стали(
Ну Неймар кумир для многих тоже
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Комментарий удален модератором
Ответ Александр Чижов
Спасибо шпалычу скажи что вообще играешь а не в горах овец пасеш
Зато в горах получше тебя русский язык знают
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Ответ Dexter Morgan
Комментарий удален модератором
Хвича ознакомился с твоим компетентным мнением и сильно опечалился.
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Роналду повлиял на целое поколение игроков
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