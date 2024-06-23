«Пари НН» выставил 8 игроков на трансфер, сообщил инсайдер Карпов. В клубе опровергли: «Мы не на базаре, чтобы покупать и продавать»

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Николай Калинский Дмитрий Живоглядов Дмитрий Тихий Кирилл Гоцук Пари НН Зе Турбо Николоз Кутателадзе Матео Стаматов Давид Мелик-Гусейнов Максим Шнапцев Футбол

В «Пари НН» опровергли, что выставили 8 игроков на трансфер.

Инсайдер Иван Карпов сообщил, что «Пари НН» выставил на трансфер 8 игроков: капитана Кирилла Гоцука, хавбека Николая Калинского, форвардов Зе Турбо и Николоза Кутателадзе, защитников Дмитрия Тихого, Максима Шнапцева, Маттео Стаматова и Дмитрия Живоглядова.

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов опроверг информацию о массовой распродаже футболистов.

«Распродажа отменяется. Но она и не планировалась. Снова кто-то подлил масло в огонь. Время-то горячее, трансферное. Но мы не на базаре, чтобы покупать и продавать. И предметом купли/продажи не могут быть люди. В нашем случае – футболисты.

Придерживайтесь официальной позиции клуба. Мы ее публикуем на наших информационных страницах. Я в своем телеграм-канале тоже даю информацию, которая соответствует действительности. Все остальное — домыслы, фэйки и пустая болтовня.

Гуляющий список наших футболистов со статусом «на продажу» – плод чьей-то чрезвычайной фантазии», – написал Мелик-Гусейнов в телеграм-канале.

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12 комментариев
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"Но мы не на базаре, чтобы покупать и продавать. И предметом купли/продажи не могут быть люди. В нашем случае – футболисты." (с)
Интересно, а как они осуществляют трансферы? За "спасибо"? Фантики от "Турбо" или драфты как в МЛС?
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Карпов про нижний всегда всякую хрень несет, а почему не 15 на трансфере
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Ответ Kit244098
А чего, вполне такое и возможно. Серб наверняка работает со своими агентами. Те ему навезут кого угодно. За долю малую))
Там кстати Илич был против продажи половины этих игроков, поэтому и отменили.
+3
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+3
Ответ Kit244098
А чего, вполне такое и возможно. Серб наверняка работает со своими агентами. Те ему навезут кого угодно. За долю малую))
Там новый спорт директор. Планирует притащить новых игроков через своих агентов (Гурцкая). Не удивлюсь если и главного тренера поменяют.
+2
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>Но мы не на базаре, чтобы покупать и продавать

президент Нижнего Новгорода отменяет базис современной футбольной системы
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А чего, вполне такое и возможно. Серб наверняка работает со своими агентами. Те ему навезут кого угодно. За долю малую))
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Получается Карпов балабол?
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Кто за летней распродажей в Пари.
Шоппинг на Елисейских полях
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