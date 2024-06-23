«Пари НН» выставил 8 игроков на трансфер, сообщил инсайдер Карпов. В клубе опровергли: «Мы не на базаре, чтобы покупать и продавать»
В «Пари НН» опровергли, что выставили 8 игроков на трансфер.
Инсайдер Иван Карпов сообщил, что «Пари НН» выставил на трансфер 8 игроков: капитана Кирилла Гоцука, хавбека Николая Калинского, форвардов Зе Турбо и Николоза Кутателадзе, защитников Дмитрия Тихого, Максима Шнапцева, Маттео Стаматова и Дмитрия Живоглядова.
Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов опроверг информацию о массовой распродаже футболистов.
«Распродажа отменяется. Но она и не планировалась. Снова кто-то подлил масло в огонь. Время-то горячее, трансферное. Но мы не на базаре, чтобы покупать и продавать. И предметом купли/продажи не могут быть люди. В нашем случае – футболисты.
Придерживайтесь официальной позиции клуба. Мы ее публикуем на наших информационных страницах. Я в своем телеграм-канале тоже даю информацию, которая соответствует действительности. Все остальное — домыслы, фэйки и пустая болтовня.
Гуляющий список наших футболистов со статусом «на продажу» – плод чьей-то чрезвычайной фантазии», – написал Мелик-Гусейнов в телеграм-канале.
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