«Пари НН» выставил 8 игроков на трансфер, сообщил инсайдер Карпов. В клубе опровергли: «Мы не на базаре, чтобы покупать и продавать»

В «Пари НН» опровергли, что выставили 8 игроков на трансфер.

Инсайдер Иван Карпов сообщил, что «Пари НН» выставил на трансфер 8 игроков: капитана , хавбека Николая Калинского, форвардов и , защитников Дмитрия Тихого, , Маттео Стаматова и .

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов опроверг информацию о массовой распродаже футболистов.

«Распродажа отменяется. Но она и не планировалась. Снова кто-то подлил масло в огонь. Время-то горячее, трансферное. Но мы не на базаре, чтобы покупать и продавать. И предметом купли/продажи не могут быть люди. В нашем случае – футболисты.

Придерживайтесь официальной позиции клуба. Мы ее публикуем на наших информационных страницах. Я в своем телеграм-канале тоже даю информацию, которая соответствует действительности. Все остальное — домыслы, фэйки и пустая болтовня.

Гуляющий список наших футболистов со статусом «на продажу» – плод чьей-то чрезвычайной фантазии», – написал Мелик-Гусейнов в телеграм-канале.

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