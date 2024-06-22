Экс-вратарь «Ростова» Медведев прошел медосмотр в «Пари НН». Контракт – на три года
Никита Медведев близок к переходу в «Пари НН».
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, экс-голкипер «Ростова» прошел трехдневный медосмотр в нижегородском клубе. Утверждается, что опасения по возможным проблемам с коленом не подтвердились, и руководство «Пари НН» одобрило переход.
Контракт будет подписан на 3 года.
В минувшем сезоне Мир РПЛ 29-летний Медведев провел 8 матчей, из которых 2 на ноль. Его статистика – здесь.
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