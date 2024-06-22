Экс-вратарь «Ростова» Медведев прошел медосмотр в «Пари НН». Контракт – на три года

Никита Медведев близок к переходу в «Пари НН».

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, экс-голкипер « » прошел трехдневный медосмотр в нижегородском клубе. Утверждается, что опасения по возможным проблемам с коленом не подтвердились, и руководство « » одобрило переход.

Контракт будет подписан на 3 года.

В минувшем сезоне Мир 29-летний провел 8 матчей, из которых 2 на ноль. Его статистика – здесь.

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