Магкеев перешел в «Пари НН». Контракт экс-защитника «Локо» – по схеме «1+1»

Теги Локомотив премьер-лига Россия трансферы Пари НН Станислав Магкеев Футбол

Станислав Магкеев перешел в «Пари НН».

С 25-летним футболистом подписан контракт по схеме «1+1». Магкеев будет играть под 99-м номером.

Защитник покинул «Локомотив» в мае в связи с истечением срока контракта.

В сезоне-2023/24 Магкеев ни разу не сыграл за «Локо» – он проходил восстановление после травмы крестообразной связки колена.

Подробная статистика игрока доступна здесь.

Фото: fcnn.ru

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9 комментариев
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Удачи ему и чтобы травмы обходили стороной.
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+23
Когда то был предметный интерес от Марселя , но кресты поставили крест
+13
-1
+12
Ответ Amalfitano
Комментарий скрыт
Что за понты были?
+7
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Спасибо Стас за всё.
Жаль, что кресты сильно откатили карьеру назад.
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+3
возвращайся скорее!
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Нужны напы и креативный центр.
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Первый пошёл
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