Магкеев перешел в «Пари НН». Контракт экс-защитника «Локо» – по схеме «1+1»

Станислав Магкеев перешел в «Пари НН».

С 25-летним футболистом подписан контракт по схеме «1+1». Магкеев будет играть под 99-м номером.

Защитник покинул «Локомотив» в мае в связи с истечением срока контракта.

В сезоне-2023/24 ни разу не сыграл за « » – он проходил восстановление после травмы крестообразной связки колена.

Подробная статистика игрока доступна здесь.

Фото: fcnn.ru

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?