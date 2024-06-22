Магкеев перешел в «Пари НН». Контракт экс-защитника «Локо» – по схеме «1+1»
Станислав Магкеев перешел в «Пари НН».
С 25-летним футболистом подписан контракт по схеме «1+1». Магкеев будет играть под 99-м номером.
Защитник покинул «Локомотив» в мае в связи с истечением срока контракта.
В сезоне-2023/24 Магкеев ни разу не сыграл за «Локо» – он проходил восстановление после травмы крестообразной связки колена.
Подробная статистика игрока доступна здесь.
Фото: fcnn.ru
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Жаль, что кресты сильно откатили карьеру назад.