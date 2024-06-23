Пирс Морган: «Португалия выглядит зловеще сильной. У них есть план, каждый знает свою работу. Мистер Саутгейт, обратите внимание»

Теги Сборная Португалии по футболу Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу Евро-2024 Пирс Морган Футбол

Пирс Морган высоко отозвался о сборной Португалии.

«Португалия выглядит зловеще сильной. Столько талантов, идеальное сочетание молодости и опыта.

У Мартинеса они еще и великолепно организованы. У них есть план, и каждый знает свою работу. Мистер Саутгейт, обратите внимание», – написал журналист и телеведущий в твиттере.

Работа Мартинеса над ошибками – топ. Теперь у Португалии есть элементы 2-7-2 Мотты и прессинга «Сити»

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4 комментария
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На фоне сборной Англии все топ сборные выглядят зловеще :)
+10
0
+10
Ответ Доктор Щульц
Надеюсь что Роналду завершит свою карьеру в сборной на хорошей ноте .
до ре ми фа со ля СиииииииииииииииУ
+9
-1
+8
Пепе вот, действительно, выглядит зловеще.
+6
0
+6
Надеюсь что Роналду завершит свою карьеру в сборной на хорошей ноте .
+3
-3
0
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