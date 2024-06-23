Пирс Морган: «Португалия выглядит зловеще сильной. У них есть план, каждый знает свою работу. Мистер Саутгейт, обратите внимание»

Пирс Морган высоко отозвался о сборной Португалии.

«Португалия выглядит зловеще сильной. Столько талантов, идеальное сочетание молодости и опыта.

У Мартинеса они еще и великолепно организованы. У них есть план, и каждый знает свою работу. Мистер Саутгейт, обратите внимание», – написал журналист и телеведущий в твиттере.

Работа Мартинеса над ошибками – топ. Теперь у Португалии есть элементы 2-7-2 Мотты и прессинга «Сити»

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